23.12.2016 23:51

В конкурсе «Лучший старт-ап» в Ленинградской области победил индивидуальный предприниматель, организовавший производство детского трикотажа, сообщает пресс-служба Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства.

В понедельник, 19 декабря, состоялось награждение победителей областных конкурсов среди представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятие проходило в Доме правительства Ленинградской области.

В конкурсе «Лучший старт-ап» победителем признан индивидуальный предприниматель Евгений Шалагинов. Ему принадлежит небольшое производство детского трикотажа в городе Луга. Бизнесмен получит грант на дальнейшее развитие в размере 40 тыс. рублей.