IV Ежегодная конференция Journée Luxe Франко-российской торгово-промышленной палаты состоялась 10 октября в здании Российской Шахматной Федерации, сообщают организаторы.

В конференции приняли участие представители ведущих люксовых брендов – Chanel, Prada, Hermes, Cartier, Fendi, La Prairie и пр. Спикерами выступили: вице-президент группы LVMH Россия Александр Четвериков, генеральный директор Longchamp Арина Шабанова, генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, управляющий дивизионом «Решения для состоятельных клиентов» Сбербанка России Денис Вальвачев и другие.

Как отметили эксперты Euromonitor International и Fashion Consulting Group, российский рынок товаров роскоши постепенно восстанавливается после кризиса 2014 года, но его динамика остается сдержанной. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка составит 3-5% в валюте. Драйверами роста становятся эффект отложенного спроса, увеличение внутренних покупок, гармонизация цен и развитие въездного туризма, в частности, за счет притока туристов из стран Азии.

Все выступающие представили свой взгляд на образ российского покупателя и раскрыли практические аспекты работы с ним, исходя из опыта своих компаний. В общем представлении это человек, который хочет больше элитарности, эксклюзивного сервиса и знакомства с новыми люксовыми марками. Он находится под влиянием современных трендов, среди которых – цифровая трансформация общества, ориентация на здоровый образ жизни, спрос на персонализацию и развитие экономики впечатлений. Также в мире развивается новый тренд на рациональность – осознанное потребление с заботой об экономии средств, времени, усилий, материалов и ресурсов среды. Однако в России эта тенденция пока менее актуальна.

Игроки рынка товаров роскоши возлагают большие надежды на рост онлайн-продаж в сегменте. По словам генерального директора Longchamp Арины Шабановой, в следующем году ее компания планирует открыть для клиентов электронную площадку как дополнительный сервис. Однако сегодня российский потребитель использует Интернет лишь как каталог. Он предпочитает продолжать покупать товар в бутиках, где есть качественное обслуживание, создающее добавленную ценность покупки. Как показал опыт Farfetch в России, чьи продажи в 2016 году оказались в 12 раз меньше запланированных, электронная торговля в сфере люкс пока не получает широкого распространения. Кроме того, существует немало рисков в интернет-торговле, которые сдерживают ее распространение: безопасность, подлинность товаров и наличие инфраструктуры. Это общемировые риски, и Россия не является исключением.

По словам Дарьи Ядерной (Y Consulting), современный клиент становится чувствителен к цене и не хочет переплачивать только за то, что он находится и покупает в России. Он всегда может найти товар в Интернете и узнать, будет ли его дешевле купить на российском или зарубежном рынке. Это оказывает серьезное давление на люксовых операторов в России, которым впервые за 10 лет пришлось сокращать маржу: до кризиса 65-70% товаров продавалось по полной цене, сейчас – всего 48%, а остальное – на распродажах.

О том, как компании класса люкс могут сократить издержки при полном сохранении качества, рассказала Сэлия Спанидис Лашкар, партнер Oliver Wyman, компании-консультанта мировых люксовых брендов. В частности, по ее словам, могут быть оптимизированы косвенные издержки, в том числе за счет изменений в маркетинге (до 15% экономии), а также в строительстве и содержании бутиков (до 10%).

Говоря об особенностях российского ритейла, Александр Четвериков (LVMH Россия) отметил, что, в отличие от других стран, в России всего несколько настоящих департмент-сторов, нет стрит-ритейла, а возможности дистрибуции сильно ограничены моллами среднего уровня, которые доминируют в стране. Однако, как подчеркнула Анна Лебсак-Клейманс (Fashion Consulting Group), «пока существует социальная стратификация, рынок люкса будет стабильно существовать» в России, а бьюти- и фешн-индустрии будут оставаться наиболее «стрессоустойчивыми» направлениями в кризис.

Конференция прошла при поддержке компаний FM Logistic, Mercaux и CSI Group.