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Подведены итоги выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Весна»
06.04.2017 17:54
ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз 47-ой международной выставки обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи-2017. Весна», проходившейся с 21 по 24 марта в «Экспоцентре».
Организаторами выставки выступили АО «Экспоцентр» и итальянская компания «Болонья Фьере» при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии.
«Обувь. Мир кожи» является флагманом в мире обувной моды в России. Выставка по праву считается специалистами главным выставочным событием для закупщиков, производителей, поставщиков и дизайнеров fashion-сегмента. Ведь именно здесь ведущие мировые производители обуви и кожаных изделий премиум класса из 10 стран презентовали эксклюзивные коллекции модной обуви и изделий из кожи сезона осень-зима 2017/2018 года для женщин, мужчин и детей, для бизнеса, спорта и отдыха.
По сравнению с прошлым годом выросла площадь экспозиции, также увеличилось количество участников и посетителей выставки. Традиционно самой масштабной была национальная экспозиция Италии. На стендах итальянских участников была представлена обувь и кожгалантерея средней и высокой ценовой категории с эксклюзивным дизайном и высочайшим качеством исполнения. Среди экспонентов – Dino Bigioni, Marino Fabiani, Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando Muzi, Accademia, Cromia, Marino Orlandi, Ripani, Valentino Orlandi и другие известные бренды.
Большим успехом у посетителей пользовался салон «Сумки и кожгалантерея», который разместился в отдельном зале. Интереснейший ассортимент изделий из кожи представили такие известные бренды, как Cromia, Gilda Tonelli, Valentino Orlandi, Di Gregorio, Ripani, Arcadia, Carlo Salvatelli и другие.
Экспозиция
«Тренды кожгалантереи» акцентировала
внимание на самых ярких моделях новых коллекций. Новинки
продемонстрировали 20 участников: Valentino Orlandi, Carlo Salvatelli,
Arcadia, Orlandi
Marino, Ripani, Angiolita, Ghibli,
В онлайн режиме работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров на выставках.
На выставку приехали специалисты из 79 регионов
России, а также стран СНГ, среди которых - представители торговых сетей,
магазинов, оптовых компаний. Для них были созданы все условия для ведения
переговоров и заключения контрактов с ведущими производителями обуви и
кожгалантереи. Общее количество посещений
составило 7 370.
Практические знания в различных областях торговли обувью и кожгалантерей участники и посетители выставки получили, посетив мероприятия деловой программы.
Партнерами «Экспоцентра» по проведению семинаров и мастер-классов выступили: Союз учредителей третейских судов, проект «Живые тренинги для бизнеса и жизни», компании V.I.G.Trans, WConsulting, «Нужные люди», консалтинговое агентство VM Guru, бюро «Трендскваер».
В рамках выставки прошли семинары:
С докладами выступили: Алексей Кравцов – российский юрист, общественный деятель; Джамал Давиташвили - руководитель департамента таможенного оформления компании V.I.G.Trans, Евгений Данчев - бизнес-тренер, директор компании WConsulting; Антон Ковалевский - основатель креативного агентства «Йеллоу Банана»; Анна Баландина – основатель и руководитель агентства VM Guru, бизнес-тренер авторских обучающих программ по ВМ; Ксения Лери – основатель бюро «Трендскваер». Их выступления оказались интересными и содержательными.
На
мастер-классе «Инструменты формирования лояльности клиентов или как влюбить в
себя клиента раз и навсегда» бизнес-тренер
Ольга Зырянова – ведущий бизнес-тренер России в области менеджмента и коммуникаций, автор максимально результативных программ развития управленческих компетенций и продаж провела мастер-класс «Как преодолеть 7 ошибок руководителя и поднять уровень продаж, даже на падающем рынке».
В рамках деловой программы выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Весна» состоялся Фестиваль молодых дизайнеров «Shoes Design-2017. Весна», организованный Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина и АО «Экспоцентр».
Победители фестиваля:
С 24 по 27
октября
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