ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз 47-ой международной выставки обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи-2017. Весна», проходившейся с 21 по 24 марта в «Экспоцентре».

Организаторами выставки выступили АО «Экспоцентр» и итальянская компания «Болонья Фьере» при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии.

«Обувь. Мир кожи» является флагманом в мире обувной моды в России. Выставка по праву считается специалистами главным выставочным событием для закупщиков, производителей, поставщиков и дизайнеров fashion-сегмента. Ведь именно здесь ведущие мировые производители обуви и кожаных изделий премиум класса из 10 стран презентовали эксклюзивные коллекции модной обуви и изделий из кожи сезона осень-зима 2017/2018 года для женщин, мужчин и детей, для бизнеса, спорта и отдыха.

По сравнению с прошлым годом выросла площадь экспозиции, также увеличилось количество участников и посетителей выставки. Традиционно самой масштабной была национальная экспозиция Италии. На стендах итальянских участников была представлена обувь и кожгалантерея средней и высокой ценовой категории с эксклюзивным дизайном и высочайшим качеством исполнения. Среди экспонентов – Dino Bigioni, Marino Fabiani, Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando Muzi, Accademia, Cromia, Marino Orlandi, Ripani, Valentino Orlandi и другие известные бренды.

Большим успехом у посетителей пользовался салон «Сумки и кожгалантерея», который разместился в отдельном зале. Интереснейший ассортимент изделий из кожи представили такие известные бренды, как Cromia, Gilda Tonelli, Valentino Orlandi, Di Gregorio, Ripani, Arcadia, Carlo Salvatelli и другие.

Экспозиция «Тренды кожгалантереи» акцентировала внимание на самых ярких моделях новых коллекций. Новинки продемонстрировали 20 участников: Valentino Orlandi, Carlo Salvatelli, Arcadia, Orlandi Marino, Ripani, Angiolita, Ghibli, F abrizio Poker, Acquanegra, Nicoli, F lorence Collection, Giudi, Angi Venezia, Roberta F irenze, Cromia, Gilda Tonelli, Mia Donna, Giuliani Romano ,Stampa Brio, F aetano.

В онлайн режиме работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров на выставках.

На выставку приехали специалисты из 79 регионов России, а также стран СНГ, среди которых - представители торговых сетей, магазинов, оптовых компаний. Для них были созданы все условия для ведения переговоров и заключения контрактов с ведущими производителями обуви и кожгалантереи. Общее количество посещений составило 7 370.

Практические знания в различных областях торговли обувью и кожгалантерей участники и посетители выставки получили, посетив мероприятия деловой программы.

Партнерами «Экспоцентра» по проведению семинаров и мастер-классов выступили: Союз учредителей третейских судов, проект «Живые тренинги для бизнеса и жизни», компании V.I.G.Trans, WConsulting, «Нужные люди», консалтинговое агентство VM Guru, бюро «Трендскваер».

В рамках выставки прошли семинары:

Правовые основы третейского судопроизводства. Порядок разрешения коммерческих споров с нерезидентами в рамках международного арбитража. Опыт российско-сингапурского арбитража.

Специфика таможенного оформления и организации поставок из Европы.

Неочевидные законы увеличения продаж обуви и аксессуаров.

Как преодолеть 7 ошибок руководителя и поднять уровень продаж, даже на падающем рынке.

Как выстроить работу по продвижению в интернете, применяя все современные инструменты.

Современные технологии коммерческого визуального мерчандайзинга (ВМ) для магазинов обуви и аксессуаров. Как поднять продажи в магазине средствами ВМ?

Главные тенденции сезона осень-зима 2017/18 для основных групп потребителей. Обувь и кожгалантерея.

С докладами выступили: Алексей Кравцов – российский юрист, общественный деятель; Джамал Давиташвили - руководитель департамента таможенного оформления компании V.I.G.Trans, Евгений Данчев - бизнес-тренер, директор компании WConsulting; Антон Ковалевский - основатель креативного агентства «Йеллоу Банана»; Анна Баландина – основатель и руководитель агентства VM Guru, бизнес-тренер авторских обучающих программ по ВМ; Ксения Лери – основатель бюро «Трендскваер». Их выступления оказались интересными и содержательными.

На мастер-классе «Инструменты формирования лояльности клиентов или как влюбить в себя клиента раз и навсегда» бизнес-тренер Наталья Фадина показывала продавцам, как грамотно ставить правильные цели и правильно их формулировать. В своем выступлении она проиллюстрировала на практических примерах, как важно не завышать планку требований к покупателю, а также рассмотрела различные виды мотиваций и их продуктивность, методы постановки целей для дальнейшего их достижения.

Ольга Зырянова – ведущий бизнес-тренер России в области менеджмента и коммуникаций, автор максимально результативных программ развития управленческих компетенций и продаж провела мастер-класс «Как преодолеть 7 ошибок руководителя и поднять уровень продаж, даже на падающем рынке».

В рамках деловой программы выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Весна» состоялся Фестиваль молодых дизайнеров «Shoes Design-2017. Весна», организованный Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина и АО «Экспоцентр».

Победители фестиваля:

Номинация «Обувь»: 1 место – Дорошенко Ирина, проект «Трансформация», магистратура; 2 место – Блоссом Юрий, проект Ponti, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; 3 место – Бурова Мария, проект Step into the space, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК.

Номинация «Аксессуары»: 1 место – Калашникова Дарья, кафедра Костюма; 2 место – Гутман Татьяна, дизайн Костюма; 3 место – Полосухина Ирина, проект, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Микляева Дария, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК.

Дипломы участников фестиваля получили: Швагирева Мария, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Белякова Елизавета, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Соловьёва Надежда, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Загороднова Елизавета, дизайн Костюма; Мешкова Нина, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Швец Варвара, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Шукургалиев Данияр, дизайн Костюма; Полищук Ольга, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Добридень Анна, колледж; Мочалина Дарья, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК; Булавкина Анастасия, колледж; Нелюбина Анна, ТИЛП, кафедра ХМКиТИК.