14.04.2017 17:30

Google внедряет функцию «Идеи стиля» в сервис поиска изображений, пишет онлайн-журнал «НП Содействие».

Новая разработка от Google касается поиска изображений в сфере моды. Теперь желающие смогут воспользоваться функцией «Идеи стиля», которая демонстрирует искомую вещь в готовом образе с другими. Воспользоваться сервисом можно в приложении Google Android и мобильных браузерах.

Похожую систему поиска предлагает также соцсеть Pinterest.

Ранее на этой неделе в поиске по картинкам Google появилась функция «Похожие предметы». Она позволяет подобрать в интернет-магазинах продукцию, как на фотографиях.



