24.04.2017 18:14

Компания «Полесье» станет участником II международного форума-выставки деловых контактов «Брест 2017», сообщает пресс-служба организации.

II международный форум-выставка деловых контактов «Брест 2017» пройдет в Белоруссии 27-28 апреля. Компания «Полесье» анонсировала свое участие в событии.

В программе мероприятия - презентация экономического потенциала Брестской области и Белоруссии, стран-участниц «Еврорегиона Буг», стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.









Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Иллюстрация с сайта компании.