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«Полесье» установит новые контакты на форуме-выставке «Брест 2017»

24.04.2017  18:14

Компания «Полесье» станет участником II международного форума-выставки деловых контактов «Брест 2017», сообщает пресс-служба организации.

II международный форум-выставка деловых контактов «Брест 2017» пройдет в Белоруссии 27-28 апреля. Компания «Полесье» анонсировала свое участие в событии.

В программе мероприятия - презентация экономического потенциала Брестской области и Белоруссии, стран-участниц «Еврорегиона Буг», стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.



Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Иллюстрация с сайта компании.

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