Новости
НачалоНовостиПринято решение о ликвидации «Могилевский текстиль — Пермь»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru

Принято решение о ликвидации «Могилевский текстиль — Пермь»

21.12.2016  15:54

Принято решение о ликвидации предприятия «Могилевский текстиль — Пермь», являющимся зависимым хозяйственным обществом компании «Моготекс», говорится в пресс-релизе организации.

Данное решение было принято Наблюдательным советом «Моготекс» 29 ноября 2016 года.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году и акционировано в 2000-ом. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.

Просмотров: 150
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте