21.12.2016 15:54

Принято решение о ликвидации предприятия «Могилевский текстиль — Пермь», являющимся зависимым хозяйственным обществом компании «Моготекс», говорится в пресс-релизе организации.

Данное решение было принято Наблюдательным советом «Моготекс» 29 ноября 2016 года.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году и акционировано в 2000-ом. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.