Заявки на участие в новом сезоне конкурса промышленного дизайна одежды PROfashion Masters принимаются до 30 октября 2017 года, сообщают организаторы.

Тема конкурса PROfashion Masters – верхняя одежда (пальто).



В конкурсе могут принимать участие:



студенты и выпускники профильных вузв не моложе 18 лет;

молодые специалисты;

независимые дизайнеры;

дизайн-студии.

1. Конкурс эскизов - с 1 сентября по 30 октября 2017 года.

2. Конкурс готовых коллекций - с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года.

Финал – 21 февраля 2018 на подиуме выставки CPM – Collection Premiere Moscow

1 место – 100 000 руб.

2 место – 70 000 руб.

3 место – 50 000 руб.

Конкурс проходит в два этапа:Генеральный спонсор конкурса, компания «Ткани Престиж», предоставляет каждому участнику второго этапа ткани для изготовления конкурсной коллекции. Ткани можно будет выбрать на складе компании.Призы:Финалисты имеют возможность пройти стажировку в производственных компаниях. Также партнерами конкурса учреждены и другие призы.В составе жюри – ведущие специалисты модной индустрии: дизайнеры, преподаватели и руководители профильных вузов, производственных компаний, тренд-бюро, журналисты, консультанты.Почитать о конкурсе, участниках и победителях прошлых сезонов, а также подать заявку на участие можно на сайте www.fashion-masters.ru.

Иллюстрация предоставлена организаторами.