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Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Продолжается прием заявок на эскизный этап конкурса PROfashion Masters

17.10.2017  22:51

Заявки на участие в новом сезоне конкурса промышленного дизайна одежды PROfashion Masters принимаются до 30 октября 2017 года, сообщают организаторы.

Тема конкурса PROfashion Masters – верхняя одежда (пальто).

В конкурсе могут принимать участие:

  • студенты и выпускники профильных вузв не моложе 18 лет;
  • молодые специалисты;
  • независимые дизайнеры;
  • дизайн-студии.
Конкурс проходит в два этапа:
  • 1. Конкурс эскизов - с 1 сентября по 30 октября 2017 года.
  • 2. Конкурс готовых коллекций - с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года.
  • Финал – 21 февраля 2018 на подиуме выставки CPM – Collection Premiere Moscow
Генеральный спонсор конкурса, компания «Ткани Престиж», предоставляет каждому участнику второго этапа ткани для изготовления конкурсной коллекции. Ткани можно будет выбрать на складе компании.

Призы:
  • 1 место – 100 000 руб.
  • 2 место – 70 000 руб.
  • 3 место – 50 000 руб.
Финалисты имеют возможность пройти стажировку в производственных компаниях. Также партнерами конкурса учреждены и другие призы.

В составе жюри – ведущие специалисты модной индустрии: дизайнеры, преподаватели и руководители профильных вузов, производственных компаний, тренд-бюро, журналисты, консультанты.

Почитать о конкурсе, участниках и победителях прошлых сезонов, а также подать заявку на участие можно на сайте www.fashion-masters.ru.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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