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Продолжается прием заявок на эскизный этап конкурса PROfashion Masters
17.10.2017 22:51
Заявки на участие в новом сезоне конкурса промышленного дизайна одежды PROfashion Masters принимаются до 30 октября 2017 года, сообщают организаторы.
Тема конкурса PROfashion Masters – верхняя одежда (пальто).
Призы:
В составе жюри – ведущие специалисты модной индустрии: дизайнеры, преподаватели и руководители профильных вузов, производственных компаний, тренд-бюро, журналисты, консультанты.
Почитать о конкурсе, участниках и победителях прошлых сезонов, а также подать заявку на участие можно на сайте www.fashion-masters.ru.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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