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Продукцию «Славянки» увидят участники международного форума приграничных регионов

16.05.2017  20:46

Псковская «Славянка» продемонстрирует продукцию участникам третьего ежегодного международного форума приграничных регионов, сообщает пресс-служба компании.

С завтрашнего дня в Пскове стартует третий ежегодный международный форум приграничных регионов. Событие организовано при поддержке Министерства экономического развития России.

К участию приглашены представители Министерства промышленности и торговли, Министерства иностранных дел, представители Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и др.

В рамках форума представят выставочную экспозицию предприятий Псковской области, на которой можно будет ознакомиться с продукцией швейной фабрики «Славянка».

Форум завершится в пятницу, 19 мая.

Предприятие «Славянка» создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму. На предприятии трудятся более тысячи человек. Продукция «Славянки» продается в Эстонии и Финляндии.

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