Показ коллекции Dress For Success от Bezgraniz Couture™ прошел 23 октября при поддержке АО «Мерседес-Бенц Рус», сообщает пресс-агент проекта – коммуникационное агентство Everything Personal.

Коллекция Dress For Success создана в рамках сотрудничества со студентами и выпускниками факультета дизайна одежды Британской высшей школы дизайна. В этом году дизайнеры разработали комплекты одежды для офиса. Концепцией, формированием коллекции и подготовкой к показу занималась команда Freshblood.

Коллекцию Dress For Success на подиуме представили модели с активной жизненной позицией. Среди них – Ксения Безуглова, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, Мисс Мира 2013 среди девушек на колясках. В показе принял участие Евгений Смирнов, чемпион России по брейк-дансу, серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках, первый в России чемпион по Кибатлетике 2017, помощник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта. Специально на показ приехали и зарубежные гости: Джек Айерс /Jack Eyers, первый в истории обладатель титула Мистер Англия с ампутацией, Стейси Пэрис / Stacy Paris, модель агентства Models of Diversity, Лондон, модель Анжел Диксон / Angel Dixon из Австралии. Среди российских участников показа — сотрудники компаний, имеющие инвалидность, а также актер «Театра Простодушных» Влад Саноцкий, художник и стилист Александра Одоевская, художник, модель и TED-спикер Анастасия Аброскина, художник и TED-спикер Дженнет Базарова, подопечные фондов «Подари Жизнь» Евгения Суздальцева, а также Римма Исмаилова и Дарья Муханова от фонда «Синдром Любви». В показе приняли участие и люди без инвалидности.

Dress For Success — третий образовательный модуль проекта Bezgraniz Couture™ и Британской высшей школы дизайна по созданию одежды для людей с инвалидностью, который сфокусирован в этом году на деловой стороне жизни. В качестве консультантов и моделей в проекте приняли участие паралимпийцы, модели, телеведущие с инвалидностью. Молодые дизайнеры БВШД ориентировались на прогрессивный подход к конструированию, позволяющий каждому, независимо от внешних особенностей и образа жизни, ощущать себя уверенно и комфортно.

Стиль и образы коллекции развивают идею офиса будущего. Акцент сделан на конструктивные и технологические решения деловой одежды с учетом особенностей четырех типов инвалидности. Дизайнеры убирают границу между спортивной и офисной одеждой, дополняя классические ткани высокотехнологичными материалами, предоставленными стратегическим партнером Bezgraniz Couture™ — компанией Covestro. Женская обувь для показа была предоставлена компанией «Эконика».

Коллекция Dress For Success сочетает традиции и функциональность. Комплекты дополнены необходимыми деталями: в брючины или рукава для переживших ампутацию людей вшиты молнии для удобного доступа к протезам, для тех, у кого ограничена мелкая моторика (синдром Дауна, ДЦП), используются крупные или магнитные застежки.

«Рассуждая о вопросах инклюзии в дизайне, главной задачей является максимальная интеграция людей в общество. Поэтому мы стараемся найти оптимальное решение для человека и с инвалидностью. Таким образом, мы перемещаем акценты в дизайне, делая возможным применение этого опыта для широкого круга пользователей. Мы не адаптируем одежду для людей инвалидностью, мы ищем универсальные решения, подходящие многим, — говорит куратор проекта Анна Черных. — Это шаг вперед, в сторону объединения людей и бóльших возможностей».

Дизайнеров вдохновляет идея офиса будущего: они предлагают забыть о сочетании «белый верх — черный низ» и добавить цвета — оранжевый, кирпичный, охра, темно-синий, бархатно-зеленый, серебристо-серый и технологичный черный с матовой поверхностью. Цветовое настроение коллекции меняется по принципу эмоционального развития недели — от собранного понедельника к активной пятнице, и делит все комплекты на три цветовых блока — монохром; два-три цвета в одном комплекте; цветовой пазл, сочетающий больше трех оттенков.

Сооснователь проекта Bezgraniz Couture™, Янина Урусова: «Большинство людей с инвалидностью испытывают сложности при приеме на работу и с трудом попадают в профессиональные сферы. Мы уверены, что адаптивная деловая одежда поможет соискателям и сотрудникам, имеющим инвалидность, почувствовать себя увереннее на собеседованиях и среди коллег. Вещи, которые обычно носят люди с инвалидностью – это преимущественно повседневная, спортивная или домашняя одежда. Они не подходят для работы в офисе, а деловые костюмы, купленные в обычном магазине, редко садятся по фигуре. Важно, что создавая эту коллекцию, студенты работали в команде с экспертами — людьми с различными видами инвалидности».

Куратор курса БВШД и коллекции Dress for Success Владимир Тилинин: «Самые важные вещи обычно незаметны. Так и в дизайне, нужное решение не всегда лежит на поверхности и его поиск основан на глубоком изучении проблемы. Поэтому те ноу-хау, которые мы получили в этом сезоне, касаются фундаментальных основ проектирования. Внутренняя структура каждого комплекта уникальна. При этом, визуальное решение соответствует последним трендам и дает возможность уверенно себя чувствовать в деловой среде».

Bezgraniz Couture™ — социально-предпринимательский проект. Его основатели, Янина Урусова и Тобиас Райзнер, планируют наладить массовое производство одежды для людей с инвалидностью. Bezgraniz Couture™ участвует в международных неделях моды, организует просветительские программы.

Глобальная миссия проекта — инклюзивность в широком смысле: изменение среды, расширение возможностей людей с инвалидностью и прогресс в отношении к ним в сферах профессиональной и социальной жизни.

Фотографии предоставлены агентством Everything Personal.