Социальный проект по созданию дизайнерской одежды Most стартовал 13 января, сообщают организаторы.

По словам представителей Mostclothes.ru, проект ориентирован на создание бренда одежды, дизайн которой будет формироваться на основании открытого конкурса дизайнеров.

Конкурс ориентирован на поддержку начинающих дизайнеров – каждый желающий сможет заявить о себе, всем участникам будет оказана информационная поддержка.



Путем общего голосования будет выбран один победитель, второго победителя выберет экспертное жюри. Идеи дизайнеров-победителей будут воплощены в жизнь: Mostclothes.ru берет на себя производство партии одежды, а также размещение информации о дизайнерах на лейблах одежды, в каталогах, также победителей конкурса ждет материальное вознаграждение.

Участие в конкурсе бесплатное. Всем желающим необходимо подать заявку, заполнив анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1iwAM86arC5ydtGSHgvf3.

Задание конкурса заключается в разработке дизайна рубашки-поло. От каждого участника принимается 2 изделия - мужское и женское. Голосованием будут выбраны 2 лучшие работы, которые будут использоваться для производства рубашек-поло. От одного участника принимается максимально 2 варианта дизайна каждого поло. Работы должны быть созданы специально для данного конкурса. Сроки подачи заявок: до 31.01.2017.

Иллюстрация предоставлена организаторами.





