С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиПроект Sirinbird объявил о сотрудничестве с Музеями Московского Кремля
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Проект Sirinbird объявил о сотрудничестве с Музеями Московского Кремля

21.02.2017  22:26

Музеи Московского Кремля начали сотрудничество с российским брендом Sirinbird с февраля этого года, сообщает компания.

В Оружейной палате и в сувенирном магазине в Александровском саду представлены шелковые платки Sirinbird из серии «Русские сказки»: «Тридесятое Царство» и «Хозяйка Медной горы», а также «Русские эмали» из коллекции «Другая страна: Россия».

Российская марка Sirinbird была основана в 2013 году дизайнером Ириной Батьковой. Все эскизы Sirinbird рисуются карандашом на бумаге, затем прорабатываются на шелке и отправляются производителю в Италию. Весной 2016 года в Музее моды на Ильинке проходила персональная выставка бренда «Шелковые песни птицы Сирин», где были представлены 17 различных платков и эскизы к ним.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 41
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1248 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте