Музеи Московского Кремля начали сотрудничество с российским брендом Sirinbird с февраля этого года, сообщает компания.

В Оружейной палате и в сувенирном магазине в Александровском саду представлены шелковые платки Sirinbird из серии «Русские сказки»: «Тридесятое Царство» и «Хозяйка Медной горы», а также «Русские эмали» из коллекции «Другая страна: Россия».

Российская марка Sirinbird была основана в 2013 году дизайнером Ириной Батьковой. Все эскизы Sirinbird рисуются карандашом на бумаге, затем прорабатываются на шелке и отправляются производителю в Италию. Весной 2016 года в Музее моды на Ильинке проходила персональная выставка бренда «Шелковые песни птицы Сирин», где были представлены 17 различных платков и эскизы к ним.

Фотографии предоставлены компанией.