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ПсковГУ проводит набор на курс «Моделирование и пошив женской одежды»

12.01.2017  22:09

Школа декоративно-прикладного искусства ПсковГУ обучит желающих моделированию и пошиву женской одежды, пишет «Псковская Лента Новостей».

При Псковском государственном университете открыт набор на курс «Моделирование и пошив женской одежды». Желающие приглашаются для обучения в утренней группе. Занятия начнутся 31 января и будут длиться 4 месяца. Встречи группы проходят по вторникам и четвергам с 9.30 до 11.45. Курс включает 24 занятия.

Стоимость обучения - 8 тыс. рублей. По окончании обучения выдается сертификат Псковского государственного университета.

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