07.03.2017 17:49

На белорусском предприятии «Речицкий текстиль» с визитом побывал министр культуры Республики Борис Светлов, сообщает пресс-служба компании.

Борис Светлов, занимающий пост министра культуры Белоруссии, 28 февраля посетил компанию «Речицкий текстиль». Его визит проходил в рамках единого дня информирования. В поездке министра сопровождала начальник главного управления идеологической работы, культуры и молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

Гости ознакомились с производственными цехами, а также посмотрели новинки продукции компании.

Сотрудники предприятия выразили мнение, что можно снять художественный фильм или сериал, где были бы задействованы люди их профессии. В качестве одной из площадок для съемок была предложена фабрика «Речицкий текстиль». Это позволило бы не только укрепить престиж профессии, но и прорекламировать компанию.

Предприятие «Речицкий текстиль» создано в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская-артель «Красный Октябрь». В 2003 году преобразовано в ОАО. Производит махровые полотенца, простыни, салфетки и халаты, вафельные скатерти и полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье.