Открытие Всероссийской научно-практической конференции «Славянские исследования: история, культура, искусство» состоится 26 мая в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, сообщают организаторы.

Конференция организована «Российским Государственным Университетом имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Институтом славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина и Филиалом РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери совместно с Институтом славяноведения Российской Академии наук и Тверским промышленно-экономическим колледжем.

Место проведения конференции: г. Тверь, ул. Спартака, 39, здание Тверского промышленно-экономического колледжа.

Конференция посвящена Дням славянской письменности и культуры, 70-летию Института славяноведения Российской академии наук и 25-летию Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина

Тематика конференции:

история, археология,

философия;

славянские языки и литература,

этнология и этнография, в том числе, история костюма славянских народов.

На конференции прозвучат более 40 докладов ведущих ученых, представляющих Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, включая Тверской филиал, созданный в 1993 году как филиал Государственной академии славянской культуры, Институт славяноведения РАН, Институт археологии РАН, Тверской государственный университет, Тверской государственный технический университет, Тверской государственный объединенный музей, Всероссийский историко-этнографический музей и др.

После торжественного открытия конференции и пленарного заседания, будет проходить работа трех секций конференции: Историческая славистика. История костюма; Искусство и дизайн в славянских странах; Культура славян: от традиции к современности.

В ходе конференции состоится показ коллекций одежды с элементами славянского костюма, созданных студентами-дизайнерами РГУ им. А.Н. Косыгина, Тверского промышленно-экономического колледжа. Эти коллекции заняли призовые места на всероссийских конкурсах и выставках. В рамках конференции также будет работать выставка традиционного русского народного костюма.

По итогам работы конференции запланирована публикация электронного сборника статей, выполненных на материале докладов, который будет включен в базу РИНЦ. Участникам конференции будут выданы сертификаты участников.