Научно-технический форум «Первые международные Косыгинские чтения» состоялся 11-12 октября 2017 года в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина, сообщают организаторы.

Форум проводился при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-08-20544).

Тематика чтений - «Современные задачи инженерных наук». Осевой линией форума выступила проблематика о месте, роли и задачах инженерных наук в современном российском обществе. Обсуждались основные направления повышения производительности труда, актуальные проблемы импортозамещения, энерго- и ресурсосбережения, экологической и производственной безопасности, качества производимых продуктов и др.

Форум вызвал большой резонанс в научном сообществе и стал площадкой для совместной работы многих российских и иностранных ученых и практиков, организаторов науки. В адрес форума поступили приветствия от Совета Федерации Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации технических университетов России, ряда других общественных и научно-исследовательских организаций и вузов.

Основными организаторами форума выступили: Российский государственный университет (РГУ) имени А.Н. Косыгина, Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Российская инженерная академия.

В работе форума приняли участие представители ведущих российских вузов и научно-исследовательских организаций, таких как Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН РФ, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Ивановский государственный политехнический университет, Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации и многие другие.

По итогам форума опубликовано в 6-ти томах 516 пленарных и секционных докладов, авторами которых выступили более 700 авторов из России и других стран. В пленарной сессии и в секционных заседаниях форума приняли участие более 1400 человек. На сайте форума зарегистрировались и дистанционно ознакомились с материалами форума, представленными на сайте, более 1300 человек.

На пленарном заседании и симпозиумах с докладами, вызвавшими огромный интерес, выступили известные ученые и организаторы науки, в том числе 12 академиков и чл.-корр. РАН, РААСН и НАН Республики Беларусь; представил свой доклад член международного научного Комитета Форума профессор Норвежского университета. Со Словом об А.Н. Косыгине выступил его внук-академик РАН А.Д. Гвишиани.

В рамках форума состоялись симпозиумы: «Современные энерго- и ресурсосберегающие технологии СЭТТ-2017»; «Современные инженерные проблемы базовых отраслей промышленности»; «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления»; «Экономические механизмы и управленческие технологии развития промышленности».

В пленарных докладах и в докладах симпозиумов участники осветили многие аспекты развития эффективных технологий и оборудования в базовых отраслях российской экономики, в промышленности товаров народного потребления, создания инновационных материалов. Большинство выступлений было нацелено на внесение реального и конкретного вклада в социально-экономическое развитие нашей страны.

Особое внимание выступающие уделили фундаментальным основам методов интенсификации основных процессов разных технологий, научным основам создания ресурсосберегающих безопасных энергоэффективных процессов, инновационным разработкам в этой области, вопросам экологической безопасности технологических процессов, эффективным системам повышения техносферной безопасности этих процессов, надежным методам проектирования, конструктивного оформления технологических процессов базовых отраслей промышленности.

Представлены материалы, отвечающие Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации, Перечню критических технологий Российской Федерации, Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года.

Особое внимание было уделено исследованиям в области разработки и модификации текстильных материалов специального назначения, биоцидным материалам и изделиям; процессам электроформования из растворов полимеров и разработки высокоэффективных фильтровальных материалов и мембран различного назначения; крио-технологии и получению сверх пористых материалов медико-биологического назначения; модификации и отделки волокнисто-пористых композиционных материалов и покрытий со специальными свойствами; инновационным текстильным материалам различного назначения.

Были рассмотрены вопросы инжиниринга, дизайна и продвижения на рынок товаров народного потребления; проблемы разработки и исследования базовых показателей свойств инновационных материалов; аспекты актуальных исследований в области автоматизации и информатизации технологических процессов текстильной и легкой промышленности.

Рассмотрены новые подходы к обеспечению высокой производительности труда на предприятиях, в том числе за счет повышения компетентности персонала, механизмы взаимодействия финансового сектора и бизнеса, а также обеспечения эффективной реализации концепции импортозамещения и стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности предприятий.

В рамках форума организована выставка, посвященная А.Н. Косыгину, которая продемонстрировала жизненный и трудовой путь Председателя Совета министров СССР, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Николаевича Косыгина. Именно при его непосредственном участии в Советском Союзе были достигнуты блестящие успехи в промышленности, сельском хозяйстве, внешней политике, спорте, науке и образовании.

По итогам форума намечены пути решения современных задач инженерных наук в различных отраслях российской промышленности и вовлечения студенческой молодежи и молодых ученых в инновационное развитие страны.

Фотографии предоставлены организаторами.