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Росстат: Цены производителей одежды в сентябре 2017 г. выросли на 2,5% к сентябрю 2016 года, изделий из кожи – снизились на 0,5%
28.10.2017 15:35
Индекс цен производителей текстильных изделий в сентябре 2017 года выросли на 1,9% к сентябрю прошлого года, одежды - увеличились на 2,5%, кожи и изделий из кожи – снизились на 0,5%, сообщает Росстат.
По отношению к уровню августа нынешнего года цены производителей текстильных изделий выросли на 0,1%, одежды – снизились на 0,3%, кожи и изделий из кожи – снизились на 0,5%.
Рисунок 1. Темп роста цен производителей текстильных изделий, а также одежды, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
Рисунок 2. Индекс цен производителей в текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
Ниже приводятся изменения цен производителей по видам деятельности:
|
|
сентябрь 2017г. к
|
Справочно
|
августу 2017г.
|
сентябрю 2016г.
|
сентябрь 2016г. к
|
августу 2016г.
|
сентябрю 2015г.
|
Производство текстильных изделий
|
0,1
|
1,9
|
0,0
|
8,8
|
Подготовка и прядение текстильных волокон
|
1,4
|
0,7
|
-0,3
|
9,7
|
Производство текстильных тканей
|
0,5
|
3,1
|
-
|
-
|
Производство прочих текстильных изделий
|
-0,3
|
1,6
|
0,1
|
19,3
|
Производство трикотажного и вязаного полотна
|
-0,9
|
3,7
|
-
|
-
|
Производство готовых текстильных изделий, кроме
одежды
|
-0,1
|
1,9
|
-
|
-
|
Производство ковров и ковровых изделий
|
0,0
|
-9,9
|
-0,1
|
0,6
|
Производство канатов, веревок, шпагата и сетей
|
0,1
|
4,5
|
4,8
|
12,8
|
Производство нетканых текстильных материалов и
изделий из них, кроме одежды
|
-0,6
|
1,0
|
-1,5
|
2,9
|
Производство прочих технических и промышленных
текстильных изделий
|
0,1
|
4,5
|
-
|
-
|
Производство прочих текстильных изделий, не
включенных в другие группировки
|
-1,8
|
0,6
|
3,1
|
10,9
|
Производство одежды
|
-0,3
|
2,5
|
-0,3
|
6,7
|
Производство одежды, кроме одежды из меха
|
-0,4
|
2,4
|
-
|
-
|
Производство спецодежды
|
-0,4
|
2,2
|
-0,5
|
4,3
|
Производство прочей верхней одежды
|
0,1
|
1,0
|
0,3
|
4,4
|
Производство нательного белья
|
-0,9
|
7,1
|
0,3
|
12,1
|
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
|
-2,2
|
0,6
|
0,0
|
40,1
|
Производство меховых изделий
|
7,7
|
-6,6
|
-4,9
|
-5,6
|
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
|
0,5
|
3,7
|
-
|
-
|
Производство кожи и изделий из кожи
|
-0,5
|
-0,5
|
-1,4
|
3,7
|
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов,
сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха
|
-3,1
|
-3,0
|
-
|
-
|
Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
|
-3,8
|
-5,1
|
-6,4
|
-18,2
|
Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных
изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других
изделий из кожи
|
-0,8
|
4,6
|
0,4
|
14,4
|
Производство обуви
|
0,9
|
1,0
|
0,7
|
15,8
Таблица 1. Изменение цен производителей по видам деятельности. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
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