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Росстат: Цены производителей одежды в сентябре 2017 г. выросли на 2,5% к сентябрю 2016 года, изделий из кожи – снизились на 0,5%

28.10.2017  15:35

Индекс цен производителей текстильных изделий в сентябре 2017 года выросли на 1,9% к сентябрю прошлого года, одежды - увеличились на 2,5%, кожи и изделий из кожи – снизились на 0,5%, сообщает Росстат.

По отношению к уровню августа нынешнего года цены производителей текстильных изделий выросли на 0,1%, одежды – снизились на 0,3%, кожи и изделий из кожи – снизились на 0,5%.

Темп роста цен производителей текстильных изделий, а также одежды, изделий из кожи и производстве обуви.

Рисунок 1. Темп роста цен производителей текстильных изделий, а также одежды, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Индекс цен производителей в текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Рисунок 2. Индекс цен производителей в текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Ниже приводятся изменения цен производителей по видам деятельности:

сентябрь 2017г. к

Справочно

августу 2017г.

сентябрю 2016г.

сентябрь 2016г. к

августу 2016г.

сентябрю 2015г.

Производство текстильных изделий

0,1

1,9

0,0

8,8

Подготовка и прядение текстильных волокон

1,4

0,7

-0,3

9,7

Производство текстильных тканей

0,5

3,1

-

-

Производство прочих текстильных изделий

-0,3

1,6

0,1

19,3

Производство трикотажного и вязаного полотна

-0,9

3,7

-

-

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

-0,1

1,9

-

-

Производство ковров и ковровых изделий

0,0

-9,9

-0,1

0,6

Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

0,1

4,5

4,8

12,8

Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды

-0,6

1,0

-1,5

2,9

Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

0,1

4,5

-

-

Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки

-1,8

0,6

3,1

10,9

Производство одежды

-0,3

2,5

-0,3

6,7

Производство одежды, кроме одежды из меха

-0,4

2,4

-

-

Производство спецодежды

-0,4

2,2

-0,5

4,3

Производство прочей верхней одежды

0,1

1,0

0,3

4,4

Производство нательного белья

-0,9

7,1

0,3

12,1

Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

-2,2

0,6

0,0

40,1

Производство меховых изделий

7,7

-6,6

-4,9

-5,6

Производство вязаных и трикотажных изделий одежды

0,5

3,7

-

-

Производство кожи и изделий из кожи

-0,5

-0,5

-1,4

3,7

Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха

-3,1

-3,0

-

-

Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха

-3,8

-5,1

-6,4

-18,2

Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

-0,8

4,6

0,4

14,4

Производство обуви

0,9

1,0

0,7

15,8

Таблица 1. Изменение цен производителей по видам деятельности. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

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