28.10.2017 15:35

Индекс цен производителей текстильных изделий в сентябре 2017 года выросли на 1,9% к сентябрю прошлого года, одежды - увеличились на 2,5%, кожи и изделий из кожи – снизились на 0,5%, сообщает Росстат.

По отношению к уровню августа нынешнего года цены производителей текстильных изделий выросли на 0,1%, одежды – снизились на 0,3%, кожи и изделий из кожи – снизились на 0,5%.

Рисунок 1. Темп роста цен производителей текстильных изделий, а также одежды, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Рисунок 2. Индекс цен производителей в текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Ниже приводятся изменения цен производителей по видам деятельности:

сентябрь 2017г. к Справочно августу 2017г. сентябрю 2016г. сентябрь 2016г. к августу 2016г. сентябрю 2015г. Производство текстильных изделий 0,1 1,9 0,0 8,8 Подготовка и прядение текстильных волокон 1,4 0,7 -0,3 9,7 Производство текстильных тканей 0,5 3,1 - - Производство прочих текстильных изделий -0,3 1,6 0,1 19,3 Производство трикотажного и вязаного полотна -0,9 3,7 - - Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды -0,1 1,9 - - Производство ковров и ковровых изделий 0,0 -9,9 -0,1 0,6 Производство канатов, веревок, шпагата и сетей 0,1 4,5 4,8 12,8 Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды -0,6 1,0 -1,5 2,9 Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий 0,1 4,5 - - Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки -1,8 0,6 3,1 10,9 Производство одежды -0,3 2,5 -0,3 6,7 Производство одежды, кроме одежды из меха -0,4 2,4 - - Производство спецодежды -0,4 2,2 -0,5 4,3 Производство прочей верхней одежды 0,1 1,0 0,3 4,4 Производство нательного белья -0,9 7,1 0,3 12,1 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды -2,2 0,6 0,0 40,1 Производство меховых изделий 7,7 -6,6 -4,9 -5,6 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 0,5 3,7 - - Производство кожи и изделий из кожи -0,5 -0,5 -1,4 3,7 Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха -3,1 -3,0 - - Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха -3,8 -5,1 -6,4 -18,2 Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи -0,8 4,6 0,4 14,4 Производство обуви 0,9 1,0 0,7 15,8

Таблица 1. Изменение цен производителей по видам деятельности. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».