Russian Outdoor Group представила свои компании на выставке Sport Casual Moscow и готовится к участию в ISPO Munich 2017.

Алексей Николаевич Гребцов, председатель Правления Russian Outdoor Group, прокомментировал работу группы следующим образом: «Russian Outdoor Group - это группа, которая объединяет компании поставщиков и производителей снаряжения для экстремального туризма, альпинизма и «аутдора». Очень много компаний нашего профиля представлены на выставке Sport Casual Moscow. За очень короткое время, меньше, чем за два года, произошел мощный рывок в разработке и производстве высокотехнологичной одежды и снаряжения в России. Такие компании как «Спортмастер», «Декатлон» и многие другие, стали замещать азиатский товар на своих полках российским. Например, «Декатлон» уже в этом году заменил 20% товара на своих полках российским производством.

Кроме того, мы делаем крупные проекты по продвижению российских марок за рубежом. Через неделю будет традиционная выставка в Германии - ISPO, в рамках которой при поддержке Министерства промышленности и торговли организована Russian Outdoor Village, где порядка 30 компаний показывают самые лучшие достижения по производству высокотехнологичной спортивной одежды. Уже в прошлом году, когда наши компании участвовали в этом мероприятии впервые, стало понятно, что мы не проигрываем, а во многих сегментах даже выигрываем у многочисленных зарубежных конкурентов. Например, по низкотемпературной одежде до минус 45 и ниже, мы, наверное, один из самых сильных игроков на этом рынке, потому что, в отличие от наших зарубежных конкурентов, у нас люди работают при этой температуре, дети ходят в школу и едят мороженое, люди по 8 часов работают на буровых, а для них это, конечно, больше экстрим, когда они приезжают куда-то, где очень холодно, и на пару часов выходят на прогулки. Плюс, у нас очень сильная школа альпинизма, очень сильные альпинисты, и снаряжение российских производителей, которое они тестируют, тоже является одним из лучших. Поэтому мы считаем, что для развития этого сегмента у нас все есть!

За последний год сильно подтянулось производство синтетических утеплителей. У нас очень сильная база по производству пуха. Выходят на новые мощности и технологии наши предприятия легкой промышленности и производства тканей и, собственно говоря, в ближайшее время мы полностью себя обеспечим всеми комплектующими. Тогда мы сможем серьезно конкурировать с азиатскими производителями. Безусловно, очень помогло падение рубля; кому как, а производству - помогает. И очень заметна стала помощь Министерства промышленности и торговли в развитии легкой промышленности. Это видно в организационной помощи, кредитах, дотациях по покупке самого современного оборудования для наших фабрик.

Russian Outdoor Group - общественная организация, мы не участвуем в выставке Sport Casual Moscow стендом, мы просто помогаем людям, которые представлены на этой выставке продвигать свою продукцию на российском рынке, мы организуем встречи с крупными сетями, такими как «Спортмастер», «Декатлон» для того, что бы производственные отделы этих компаний, которые в данный момент в основном работают с Азией, понемногу начали переключаться на российское производство. И так работаем со всеми крупными сетями, как в спортивной отрасли, так в и fashion. За последнее время мы достигли серьезного прогресса, очень много товара стало производиться в России, причем, высокотехнологичного, дорогого, который конкурирует с лучшими марками. Например, куртки, которые здесь представлены от фирмы Bask и Laplander - прямые конкуренты Canadian Goose, причем, по качеству и технической проработке, иногда даже более интересные, но при этом на 40-50% дешевле, иногда даже в три раза. Это при том, что используются все те же ткани, пух, утеплитель.

Высокотехнологичные ткани пока - корейского, итальянского, немецкого, частично китайского производства, потому что наши производители ткани только-только стали выходить на уровень, который требует международное качество. Но, думаю, в течение ближайших двух-трех лет будет решена и эта проблема. Но по синтетическому утеплителю, по пуху, частично по тканям подкладочным понемножку шаг за шагом закрываются все надобности производства в России».

Russian Outdoor Group – некоммерческая ассоциация поставщиков товаров и услуг для туризма и активного отдыха – создана в целях развития рынка товаров и услуг для туризма, спорта и активного отдыха. В основные задачи ассоциации входит: Содействие повышению престижа российских товаров для туризма и отдыха на мировом рынке, расширению участия России в международном торговом сотрудничестве в данной сфере, установлению международных, профессиональных и деловых контактов; повышение профессионального и технического уровня, модернизации сферы производства товаров для туризма и активного отдыха в Российской Федерации и другие.

Выставка ISPO Munich 2017 – крупнейшая международная выставка спортивных товаров и услуг, проводится с 1970 г. Ежегодно на ней представлены более 2 500 экспонентов, количество посетителей превышает 80 000 человек. Российский стенд на выставке ISPO Munich 2017 будет работать до 8 февраля 2017 г. Павильон А1, стенд 522.

Sport Casual Moscow – выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения формата b2b. Выставка проводится 2 раза в год. В июне 2016 г. в работе выставки приняли участие 40 российских, американских, бразильских и европейских брендов одежды, обуви, аксессуаров и туристического снаряжения; выставку посетило более 200 байеров из 65 городов России.

Фотографии Натальи Бухониной, предоставлены организаторами выставки.