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Самарский бренд Masha Goryacheva отметил десятилетие
25.04.2017 21:55
Показ летней коллекции Masha Goryacheva в Самаре был приурочен к десятилетию марки, сообщает ГТРК Самара.
В Самаре состоялась демонстрация новой коллекции бренда Masha Goryacheva. Показ приурочили к празднованию десятилетия марки, которую в 2007 году основала дизайнер Маша Горячева.
В настоящий момент компания имеет собственное производство: конструкторский, закройный, швейный цеха и экспериментальное подразделение по внедрению новых моделей. Над выпуском одежды работают около 50 человек.
Марка производит женскую одежду, но в перспективе планируется запуск мужской линейки.
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