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Samsonite анонсировал новую кампанию Cosmolite x Karissa

10.08.2017  19:16

Бренд Samsonite опубликовал фотографии новой имиджевой истории с коллекциями Cosmolite и Karissa, сообщает компания.

Cosmolite – по праву является одной из культовых линеек багажа Samsonite. Коллекция знаменита дизайном, отмеченным наградами. Благодаря революционному материалу Curv®, модели коллекций Cosmolite являются одними из самыми прочных и легких среди коллекций твердого багажа Samsonite.

Karissa – женская коллекция стильных сумок, выполненная из прочных материалов, с учетом актуальных модных тенденций.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.

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