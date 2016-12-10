|
|
Sela открыла новый магазин в Санкт-Петербурге
13.12.2016 17:53
Собственный розничный магазин Sela площадью 328,1 кв. м открылся в петербургском ТЦ «Питерлэнд» 10 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.
В ассортименте нового магазина представлена новая коллекция для женщин, мужчин и детей, а также аксессуары.
Магазин в ТЦ «Питерлэнд» стал 27-м по счету в Санкт-Петербурге. В начале 2017 года в планах Sela открыть несколько магазинов в культурной столицы России.
До конца 2016 года компания откроет еще восемь собственных розничных магазинов в Орле, В. Новгороде, Ярославле, Саранске.
Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте