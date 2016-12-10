Sela открыла новый магазин в Санкт-Петербурге

Собственный розничный магазин Sela площадью 328,1 кв. м открылся в петербургском ТЦ «Питерлэнд» 10 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.

В ассортименте нового магазина представлена новая коллекция для женщин, мужчин и детей, а также аксессуары.

Магазин в ТЦ «Питерлэнд» стал 27-м по счету в Санкт-Петербурге. В начале 2017 года в планах Sela открыть несколько магазинов в культурной столицы России.

До конца 2016 года компания откроет еще восемь собственных розничных магазинов в Орле, В. Новгороде, Ярославле, Саранске.

­Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.