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Sela открыла новый собственный магазин формата Kids в Москве

31.01.2017  22:49

Открытие нового столичного магазина Sela состоялось 30 января в торговом центре «Ареал-Беляево», сообщается в пресс-релизе компании.

Площадь магазина – 57 кв. м. Здесь в полном объеме представлен ассортимент одежды для детей всех возрастов. Это первый магазин сети Sela, открытый в 2017 году.

Как отмечают представители Sela, детская коллекция занимает значительную долю в продажах бренда, поэтому присутствие отдельных магазинов такого формата в крупнейших московских ТЦ необходимо для развития компании.

В 2017 году Sela планирует открытие 57 собственных розничных магазинов. В феврале компания Sela откроет магазины в Барнауле и Самаре.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.

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