13.01.2017 23:54

Владелица сети магазинов детской одежды Comus L в Екатеринбурге продает бизнес, сообщает RDT-info.ru.

Сеть магазинов Comus L в Екатеринбурге ищет нового владельца. Об этом сообщила нынешняя хозяйка торговых точек Светлана Шадрина.

«Продаю бизнес со всем оборудованием (порядка 3-4 млн руб.), товарным остатком (порядка 8 млн руб). Все работает, персонал весь остается. На складе торгового оборудования еще на четыре магазина. Всего за 2 млн руб.», — говорится в объявлении.

Адреса магазинов:

- Восточная, 162 — 86 кв.м.;

- Татищева, 77 — 70 кв.м.;

- Победы, 2 — 135 кв.м.

Светлана Шадрина, подчеркнула, что причина продажи заключается в открытии нового направления бизнеса – спа-салонов.