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Сеть магазинов детской одежды Comus L продается в Екатеринбурге
13.01.2017 23:54
Владелица сети магазинов детской одежды Comus L в Екатеринбурге продает бизнес, сообщает RDT-info.ru.
Сеть магазинов Comus L в Екатеринбурге ищет нового владельца. Об этом сообщила нынешняя хозяйка торговых точек Светлана Шадрина.
«Продаю бизнес со всем оборудованием (порядка 3-4 млн руб.), товарным остатком (порядка 8 млн руб). Все работает, персонал весь остается. На складе торгового оборудования еще на четыре магазина. Всего за 2 млн руб.», — говорится в объявлении.
Адреса магазинов:
- Восточная, 162 — 86 кв.м.;
- Татищева, 77 — 70 кв.м.;
- Победы, 2 — 135 кв.м.
Светлана Шадрина, подчеркнула, что причина продажи заключается в открытии нового направления бизнеса – спа-салонов.
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