18.04.2017 22:55

Победителями конкурса «Бренд Удмуртии-2016» стали 32 предприятия, включая «Шаркан-трикотаж» и «Сактон», сообщает пресс-служба правительства региона.

Министерство промышленности и торговли Удмуртии при поддержке регионального правительства в 14-й раз провело конкурс «Бренд Удмуртии-2016». Компании-участники делились на 8 категорий - «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товаропроизводители», «Предприятия торговли», «Услуги индустрии питания», «Услуги гостиниц», «Бытовые услуги», «Культурно-досуговая деятельность». Список номинаций конкурса расширился, включив «Народный выбор» помимо номинаций «Репутация и доверие» и «Новое имя».

По итогам голосования, награду «Бренд Удмуртии-2016» получили 32 предприятия. В том числе «Сактон» и «Шаркан-трикотаж».

Компания «Шаркан-трикотаж» — производитель женского трикотажа. Продукция шарканской фабрики реализуется более чем в 60 регионах России и за рубежом. В составе изделий — натуральные волокна хлопка, вискозы, льна. Ассортимент представлен широким модельным, а также размерным рядом джемперов, жилетов, кардиганов, жакетов, костюмов, платьев, сарафанов, юбок, блузок, туник. Ведется работа над созданием коллекций мужской одежды и одежды для активного отдыха.

Фабрика «Сактон» организована как артель «Трикотажстрочшвей» 1 октября 1946 года. Тогда ее основной продукцией были шторы и скатерти. С 1960 года артель становится государственным предприятием и в связи с этим переименовывается в Ижевскую трикотажную фабрику. Сейчас компания представляет собой закрытое акционерное общество «Сактон». Специализируется на пошиве одежды и реализует свои изделия в 55 крупных городах России.