24.01.2017 00:45

Компания «Шаркан-трикотаж» планирует привлечь оптовых покупателей на выставке «Текстильлегпром», сообщает пресс-служба производителя.

Выставка «Текстильлегпром» пройдет в Москва на ВДНХ с 14 по 17 февраля. Новую коллекцию весна-лето 2017 здесь представит удмуртский производитель «Шаркан-трикотаж». Компания приглашает оптовых покупателей посетить стенд В-10 в павильоне 75.









Компания «Шаркан-трикотаж» — производитель женского трикотажа. Продукция шарканской фабрики реализуется более чем в 60 регионах России и за рубежом. В составе изделий — натуральные волокна хлопка, вискозы, льна. Ассортимент представлен широким модельным, а также размерным рядом джемперов, жилетов, кардиганов, жакетов, костюмов, платьев, сарафанов, юбок, блузок, туник. Ведется работа над созданием коллекций мужской одежды и одежды для активного отдыха.

Иллюстрация с сайта компании.