Fashion Futures представляют собой серии встреч и воркшопов с европейскими fashion-дизайнерами, сообщают организаторы.

В рамках проекта 30 октября состоится лекция Надин Гепферт — текстильного дизайнера из Берлина, выпускницы Берлинской высшей школы искусств Вайсензее, учившейся также в Академии Ритвельда в Амстердаме. Основная деятельность Гепферт заключается в разработке концептуального текстиля. Работы Надин основаны на исследованиях, экспериментах и переосмыслении свойств ткани, которые формируют основу новых текстильных техник, многие из них впоследствии становятся объектами арт-инсталляций. Дизайнер расскажет о своей практике, экспериментах с текстилем, коллекциях, коллаборации с певицей Solange Knowles и выставочных проектах.

31 октября пройдет лекция Анни Рюют (Anni Ruuth, Финляндия). В своей лекции «Slowdown: устойчивая коллекция одежды» Анни Рюют, автор инновационного метода очистки пуха птиц, который используется в качестве наполнителя в пуховиках, расскажет о своем подходе к созданию вещей, принципах экологического дизайна, а также о специфике модной индустрии в Финляндии.

1 ноября состоится воркшоп Дженни Х. Хирвонен (Jenny H.Hirvonen, Дания). Дженни Хирвонен, победитель конкурса Lindström Award (за проект униформы для сотрудников эстонского универмага Kaubamaja FutureCut) и победитель конкурса Danish Design Award 2017, расскажет о своей выпускной коллекции «Sheknitsa peaceful morning atmosphere», о специфике образования в области дизайна моды в Дании, а также проведет воркшоп «Игра с цветом: создание принта», участники которого будут экспериментировать с цветом и различными техниками для разработки принтов.

Фотография предоставлена организаторами.