23.12.2016 22:16

После вмешательства должностных лиц пермская компания «Свободный стиль» погасила задолженность перед работниками в 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района Перми.

Проверка прокуратуры Кировского района Перми выявила нарушение трудового законодательства в компании «Свободный стиль».

Швейное предприятие не выплачивало заработную плату девяти сотрудниками на протяжении двух месяцев. Сумма долга составила 1,1 млн рублей. Отмечается, что у руководителя компании были средства и возможность погасить ее.

Следственным отделом по Кировскому району Перми было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Руководитель «Свободного стиля» до вынесения обвинительного приговора закрыл долг перед работниками. На этом основании уголовное дело прекращено.