23.01.2017 07:05

«Швейная мастерская добрых дел», открытая Всероссийским обществом инвалидов Нягани, получит субсидию на развитие от властей Югры.

Как сообщает РИЦ «Югра», экспертная комиссия департамента социального развития региона рассмотрела 47 заявок от 30 общественных организаций, претендующих на получение субсидии на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан.





Как сообщила директор департамента социального развития Мария Краско, экспертной комиссией принято решение выделить 30 субсидий на общую сумму 7,5 млн рублей.





По ее словам, «большинство авторов проектов предложили конкретные социальные услуги, которые сегодня востребованы в округе – создание безбарьерной среды для инвалидов, досуг детей с особенностями развития, отдых и оздоровление людей старшего поколения, социализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Общественные и иные некоммерческие организации Югры сегодня работают в этом секторе и приносят реальную пользу жителям автономного округа».