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Соотношение импорта и экспорта текстиля в Азербайджане отрегулируют через Ассоциацию

14.07.2017  00:26

Недавно созданная Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана снизит объем импорта текстиля в страну, пишет Sputnik.

Во вторник, 11 июля, было объявлено о создании Ассоциации производства и экспорта текстиля Азербайджана. Председателем правления нового объединения выбрана Мехрибан Ахундова, руководитель Gilan Tekstil Parkı.

По данным Государственного комитета по статистике, по итогам первого полугодия экспорт текстильной продукции из Азербайджана вырос до 9,6 млн долларов (на 65%) по сравнению с 2016 годом. При этом импорт вырос только на 12%, но достиг суммы в 130,9 млн долларов. Ассоциации предстоит исправить этот дисбаланс.

Ситуация в текстильной отрасли Азербайджана также должна улучшиться с вводом в строй новых предприятий в Мингячевирском промышленном парке (МПП). Mingachevir Tekstil уже строит здесь первые фабрики, на которых откроют около 550 рабочих мест и будут производить до 20 тыс. тонн пряжи в год.

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