10.03.2017 07:18

Логистическая компания SPSR Express разработала комплексное решение для экспорта российских товаров. Оно будет работать на площадке JD Worldwide и стоить на первом этапе запуска от 1 тыс. долларов.

Сроки открытия, включающие сбор необходимых документов, регистрацию магазина, одобрение открытия, подписание договора, оплату депозита и листинг товаров на платформе, составят в среднем 1 месяц. Ежемесячное управление магазином на площадке обойдется российским производителям в сумму не более 80 тыс. рублей. Дополнительная комиссия за продажу составит от 5,5-12,5% от стоимости товаров.

Помимо создания и запуска интернет-магазина (фронт-офис), решение подразумевает поддержку продаж, помощь в финансовых и маркетинговых вопросах, организацию логистики и фулфилмента. Доставка товаров конечному пользователю в Китае составит от 4 до 10 дней.

Решение было представлено в рамках семинара РЭЦ «Экспорт по каналам электронной торговли» при поддержке Минпромторга и аналитического центра при правительстве.