При создании экипировки дизайнеры Stayer вдохновлялись одним из национальных символов России – храмом Василия Блаженного, сообщается в пресс-релизе компании.

Российский бренд горнолыжной одежды Stayer (Санкт-Петербург) является партнером Федерации фристайла России, официальным поставщиком экипировки для соревнований спортивной сборной команды России по ски-кроссу, в том числе на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (республика Корея).

Представители компании комментируют: «Так же, как в храме Василия Блаженного сплелись в единое целое религия, культура и история нашей страны, модели олимпийской коллекции Stayer создают цельный национальный образ российских спортсменов. Величественный вид многоцветного храма приводит в восторг иностранцев, и вызывает чувство неподдельной гордости соотечественников. Авторский дизайн изделий, повторяющий в своем переплетении роспись храма, создает яркий образ спортсменов, который обращает на себя внимание сложностью исполнения и гармонией стиля».

Российский горнолыжный бренд Stayer за более чем 18-летнюю историю сформировал собственный стиль, являющий собой «синтез яркого русского колорита и европейского имиджа».