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Столетие Октября в Петропавловской крепости отметили модным дефиле

08.11.2017  22:17

Столетие революции в Петропавловской крепости отметили модным дефиле, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петропавловской крепости Петербурга 7 ноября состоялся показ мод, приуроченный к 100-летию революции. Создателем коллекции, выдержанной в красных тонах, выступила известный петербургский дизайнер Лилия Киселенко.

На дефиле в атриуме Комендантского дома крепости было представлено около 20 моделей платьев, вечерних нарядов, костюмов и верхней одежды. Вся коллекция выполнена из тканей разных оттенков красного.

Показ коллекции состоялся в рамках открытия выставки, посвященной художественному оформлению города в день празднования годовщины революции на протяжении семи десятилетий советской власти.  

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