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Строительство инженерной инфраструктуры для Ивановского полиэфирного комплекса может быть профинансировано из средств Фонда развития моногородов

24.01.2017  07:12

Строительство инженерной инфраструктуры для Ивановского полиэфирного комплекса (ИПК) может быть профинансировано из средств Фонда развития моногородов. Об этом на совместной пресс-конференции Минпромторга, правительства Ивановской области и Внешэкономбанка рассказала заместитель председателя ВЭБ Ирина Макиева.

Это предварительное решение, но теперь ВЭБ ожидает официальной заявки и пакета документов от правительства региона, отметили в администрации Ивановской области со ссылкой на заявление Ирины Макиевой.

Средства фонда, в случае принятия положительного решения, будут перечислены правительству Ивановской области в форме субсидии, при этом фонд возьмет на себя 95% затрат, регион – только 5%. «Развитие моногорода уже идет в Вичуге. В Ивановской области 10 моногородов. Это (проект ИПК) - один из ключевых проектов моногорода в Вичуге, но не единственный», - уточнила Ирина Макиева.

Инвестиции в проект Ивановского полиэфирного комплекса составят 25,6 млрд рублей. «Я бы хотела обратить внимание на то, что те средства, которые вкладывает ВЭБ в объеме 20 млрд рублей, это деньги иностранные. У нас есть две кредитные линии иностранных банков (сроком) на 13 лет, и эти деньги пойдут на реализацию проекта в моногороде Вичуга Ивановской области», – пояснила зампред банка, добавив, что «проводится связанное фондирование».

Как отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков, сейчас осуществляется подготовка площадки к строительным работам, начало ожидается летом 2017 года. ИПК рассчитывает в 2020 году выпустить первые партии продукции. 

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