25.01.2017 21:01

В 2016 году прокуратура Челябинской области обнаружила более 90 нарушений в сфере продажи изделий легкой промышленности, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам 2016 года в Челябинской области выявлено 93 нарушения в сфере торговли товарами легкой промышленности. На этом основании возбуждено 75 административных дел, внесено 14 представлений, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В частности, в Брединском районе в магазине «Зима-Лето» реализовывались одежда и обувь, незаконно маркированные товарным знаком Nike. Изъято 37 пар контрафактных кроссовок и костюмов. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, нарушителю объявлено предупреждение.

В Магнитогорске было проведено 15 проверок. В различных торговых точках обнаружена продукция без сертификатов и иных документов, ценники без наименования реализуемых товаров и т.д. В отношении предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.8, ст. 14.15, ст. 14.43 КоАП РФ.

В Советском районе Челябинска в магазинах «Конфискат» выявлены нарушения требований технических регламентов: отсутствие на маркировочных товарных ярлыках сведений на русском языке. В отношении владельцев магазинов возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Аналогичные нарушения выявлялись прокурорами Варненского, Кусинского районов, Калининского, Тракторозаводского районов Челябинска, Усть-Катава и Чебаркульским городским прокурором.