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Свыше трех миллионов рублей выделено на форму для детей из многодетных семей в Ельце

29.07.2017  01:15

Из областного бюджета выделено более трех миллионов рублей на приобретение спортивной и школьной формы детям из многодетных семей Ельца, пишет «ЛипецкМедиа».

В Ельце поддержат многодетные семьи в рамках подготовки к школе. Из бюджета Липецкой области выделено более трех миллионов рублей на приобретение формы для них.

Одежду делового стиля получат 515 учеников. Спортивными костюмами будут снабжены еще 962 ребенка.

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