За пять месяцев 2017 года объем экспорта текстиля из Ивановской области составил 39% общего объема поставок региона за рубеж, сообщает администрация региона.

На втором месте продукция химической промышленности - 22%, машины, оборудование и транспортные средства - 16%.

В целом, по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот Ивановской области за январь-май 2017 года составил порядка 260 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,4%.

Объем экспорта за пять месяцев 2017 года составил 63,7 млн долларов, увеличившись более чем на 29%. В том числе в страны дальнего зарубежья – 37,6 млн, в государства-участники СНГ – 26,1 млн.

Объем импорта за январь-май 2017 года составил 196,4 млн долларов, что на 20,3% выше, чем в январе-мае 2016 года. Из стран дальнего зарубежья было ввезено продукции на 92,1 млн долларов, из стран СНГ – на 104,3 млн.