Главная идея новой капсульной коллекции Jeffrey Campbell for Tervolina – «обувь как яркая деталь образа, вдохновленного уличной модой с винтажными нотками», сообщается в пресс-релизе компании.

Это уже второй опыт совместной работы Tervolina и Джеффри Кэмпбелла — первая коллаборация была успешно представлена летом 2017 года.

Джеффри Кэмпбелл известен как создатель необычной, оригинальной обуви в духе уличной моды. Любовь дизайнера к выразительным формам и деталям ярко отразилась в капсульной коллекции Jeffrey Campbell for Tervolina, посвященной осенне-зимнему сезону.

В коллекции представлен целый ряд эффектных моделей, начиная от стильных туфель в духе 60-х и заканчивая массивными ботинками, отсылающими к образам рок-звезд. Дизайнер предлагает большое число моделей на актуальной осенью и зимой высокой платформе — от лаконичныхдо ярко декорированныхремнями, камнями и крупным жемчугом.

Культовые сапоги-казаки выглядят по-новому, благодаря утонченной форме и таким деталям, как каблук с металлическим обрамлением и красно-белая звезда на фронтальной части. Благодаря изысканной форме модель легко сочетать и с джинсами, и с женственными платьями из струящихся тканей. Есть мини-вариант казаков — высокие остроносые туфли из глянцевой кожи с ремешком.

Поклонницам стиля ретро адресованы элегантные туфли из лаковой синей кожи с характерной пряжкой голубого цвета на трапециевидном каблуке. Особую пикантность модели придает белая подошва, контрастирующая с верхом.

Адепты классики оценят туфли и ботинки из тончайшей кожи, напоминающей перчаточную. Каблук классических моделей инкрустирован металлическими клепками и цепочкой изящного плетения.

На конец 2016 года география розничной сети Tervolina насчитывает 100 собственных салонов (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Дзержинск, Павлово, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Оренбург) и 10 франчайзинговых магазинов (Архангельск, Владимир, Усть-Ильминск, Калуга, Киров, Петропавловск-Камчатский). Каждые три года компания модернизирует образ, интерьер салонов в соответствии с актуальными тенденциями retail-индустрии.

В 2014 был запущен интернет-магазин www.tervolina.ru (в настоящее время обновляется, возобновит работу в 2018 году).

Сегодня в Tervolina наряду с обувью представлен широкий ассортимент аксессуаров: сумки, шарфы, палантины, перчатки. Дизайнеры бренда предлагают готовые образы, чтобы клиенты могли найти свой стиль и легко следовать ему.

Фотографии предоставлены пресс-офисом Tervolina – коммуникационным агентством Upside.