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ТМ «Котофей» приняла участие в выставках Shoesstar в Новосибирске и Алма-Ате

13.04.2017  00:15

Выставки Shoesstar в Новосибирске и Алма-Ате позволили ТМ «Котофей» представить свою продукцию в новых регионах, сообщает пресс-служба компании.

ТМ «Котофей» приняла участие в двух региональных выставках Shoesstar в Новосибирске и в Алма-Ате. Оба мероприятия прошли в марте.

На новосибирской выставке присутствовали байеры из Сибирского региона, Якутии и Бурятии, что позволило изучить потребности продавцов в данных регионах, получить обратную связь по новой коллекции, а также собрать пожелания и предложения на следующий сезон.

Выставка в Алма-Ате дала возможность представить новую коллекцию владельцам розничных сетей и магазинов в Казахстане. Участие в событие расширило географию продаж обуви и аксессуаров ТМ «Котофей». За три дня стенд компании посетили свыше 20 представителей бизнеса, в том числе из Киргизии.



Компания «Егорьевск-обувь», созданная на базе Егорьевской обувной фабрики, — владелец торговой марки «Котофей», специализируется на производстве детской обуви. Продукция компании распространяется в России, в Белоруссии, на Украине, в Венгрии и Болгарии.

Фотография с сайта компании.

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