13.01.2017 23:53

В комплексе «Северное Домодедово» теперь будет складироваться продукция «ТНГ Игрушки», сообщает пресс-служба S.A. Ricci.

Более 10 тыс. кв. м складских помещений арендовала компания «ТНГ Игрушки» в складском комплексе «Северное Домодедово». Сопровождением сделки занималась фирма S.A. Ricci. Объект находится под управлением УК MLP.

«Данная сделка может служить новым примером тренда, о котором мы говорили в начале кризиса: свое развитие продолжат ритейлеры, особенно продуктовые, а также работающие в сегменте FCMG и товаров для детей — это категории товаров, спрос на которые будет всегда», — отметил директор департамента складской недвижимости S.A. Ricci Дмитрий Герастовский.

Складской комплекс класса А «Северное Домодедово» расположен в 11 км от МКАД по Каширскому шоссее. Его общая площадь 540 тыс. кв. м.

Компания «ТНГ Игрушки» работает на рынке оптовой торговли детскими игрушками с 1994 года. Организация закупает товар в Канаде, США, Китае, Гонконге, Тайване, в странах Европы, а также России, Белоруссии, Украине и Польше.