Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги третьего дня XIV сезона.

На основном подиуме Belarus Fashion Week 13 мая был представлен взгляд на современную моду из разных городов Беларуси.

Первым на подиуме был представлен бренд с более чем двадцатилетней историей Condra (Брест). Коллекция «Музыка времени» состояла из несколько направлений, плавно перетекающих из одного в другое, отражая разнообразие жизни женщины. Для офиса – закрытые платья из плотной ткани, классического кроя костюмы, молодые модница для работы могут выбрать бомберы, пальто из блестящих тканей, для вечернего выхода – элегантные и романтичные платья с вышивкой. В коллекции преимущественно используются модели свободного покроя. Демонстрация проходила под живую музыку.

Молодежные бренды Honar & UND (Минск) собрали у себя в гостях «продвинутую» fashion-аудиторию. На показах с национальной тематикой не было свободных мест. Музыку для показа написал один из создателей бренда UND Влад Громоградский. Коллеция «Код горада» выполнена в урбанистическом стиле и стала образным воплощением белорусской столицы. По задумке дизайнера бренда Андруся Bezdar’а, на одежде были размещены метки, просканировав которые мобильным приложением, можно виртуально очутиться возле одной из минских достопримечательностей и узнать о ней что-то новое. Создатели бренда Honar Павел Довнар и Катерина Одесенко в основу коллекции «Персіяна» вложили интерпретацию слуцких поясов. Узоры, композиция, динамика, а также другие особенности известного белорусского символа объединили современные формы и характерные минималистичные акценты.

В сезоне осень-зима 2017/2018 Belarus Fashion Week бренд Nelva (Брест) представила коллекцию The passage of time. Дизайнеры бренда предложили совершить fashion-путешествие во времени и проникнуться атмосферой разных эпох. Вся коллекция разделена на группы по различным функционально-стилевым направлениям, которые наполнены духом определенного периода в истории моды. Это и тема традиционной сдержанной аристократичной классикой Англии конца XIX – начала XX веков, и смелые решения, вдохновленные модой 70-х, и наряды с элементами, присущими стилю «Ар-деко», и эпоха Возрождения, выраженная в богатстве красок и материалов. Помимо основных тематических подколлекций, модельеры компании Nelva также разработали линию Basic. Простые и функциональные силуэты, классические базовые цвета и качественные материалы превращают эти модели в универсальную основу гардероба.

Бренд T. Efremova (Витебск) создал на подиуме «праздник моды». Демонстрировали новую коллекцию не только модели, но и женщины разных профессий, возрастов и фигур. Татьяна Ефремова предложила прекрасному полу человечества внести яркую краску в хмурые осень и зиму. Цветовое преимущество было отдано фуксии. Татьяна Ефремова использует, в основном, натуральные материалы: хлопок, шерсть, шелк, кашемир, кружево. Особое авторское отношение у дизайнера к коже и меху.

Дизайнер Ирина Бойтик представила на главном подиуме страны осенне-зимнюю коллекцию Emotion. Если разбить это слово на два: E – motion, то получим Е – энергия (общепринятое обозначение в физике) и motion – движение (в переводе с латинского). По мнению дизайнера, эмоции – это движение энергии. Каждая деталь наряда бренда Boitsik (Минск) имела свою смысловую нагрузку и значение. В коллекции использованы: шерсть, кашемир, мохер, поливискоза, оттенки серого, холодный красный, оранжевый, чернильный, черный, белый. Дополнили коллекцию сумки Max Mironov.

Закрыла третий день показов Недели моды в Беларуси коллекция мужской одежды Tarakanova (Витебск). Композиция одежды для сильного пола сезона осень-зима 2017/2018 носит название Coda. В визуальном послании автора воплощена кода музыкального произведения, которая закрепляет главную тональность всей коллекции, смягчает контрасты и развивает сюжетную линию. Вдохновение для создания коллекции дизайнер почерпнула в искусстве, отталкиваясь от графических черно-белых работ Марка Шагала, фотографий Первой мировой войны, моды 1920-х годов и архитектуры конструктивизма. Дизайнер использует полушерсть, шерсть. Лен, хлопок, вискоза остаются фаворитами для проектирования мужских сорочек, туник и платьев. Авторскую игру усиливают варианты объемного кроя: оригинальная стежка в пальто и жилетах. Цветовая гамма коллекции - монохромная.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.