Организаторы Sochi Fashion Week подвели итоги третьего дня сочинской Недели моды.

Открыл третий день Sochi Fashion Week показ бренда Tretyakova. Модели продемонстрировали нежные платья с вышивкой из камней. Сама дизайнер признается: «Меня всегда интересовала идея трансформации красоты и создания вещей, которые невозможно скопировать, как можно выразить подлинное восхищение природой, искусством, сильными чувствами, великими людьми с помощью языка высокой моды».

Сочинский дизайнер Oxana Gumenyuk представила самую большую коллекцию за первые три дня Sochi Fashion Week.На моделях можно было увидеть костюмы из бархата, платья-халаты, пальто, кардиганы, топы.

Спортивную коллекцию представил бренд Revolt Wear. Основан он совсем недавно – в 2016 году в городе Санкт-Петербурге. Уличный стиль всегда был в моде, но дизайнеры бренда признаются, что хотят укрепить позиции этого стиля, и интегрировать его не только в повседневную жизнь. На показе были представлены: спортивные комбинезоны, купальники, бомберы, спортивные костюмы в сочетании с элегантными босоножками на высоком каблуке.

В 22.00 состоялся показ бренда Leonid Grivko. Изначально дизайнер производил одежду для мужчин, но в 2017 году выпустил женскую коллекцию. Главными принципами бренда являются: лаконичность дизайна, сложность технологий и роскошь материалов. На Sochi Fashion Week, Леонид представил коллекцию весна-лето, в которую вошли; брючные костюмы, платья, рубашки.

Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены организаторами.