Петербургский молл «Питерлэнд» продолжит развитие, выбрав курс на привлечение крупных эксклюзивных проектов и новых якорных арендаторов, сообщает пресс-служба торгового центра.

Компания ЗАО «Стремберг» (девелопер ТРЦ «Питерлэнд») ожидает, что в 2017 году произойдет новый рывок в развитии комплекса.

«В 2016 году была произведена ротация арендаторов и усиление всех составляющих молла. Смена операторов в торговой галерее произошла в связи с истечением договоров аренды, - комментирует директор по аренде ТРЦ «Питерлэнд», Александра Никонова. – В свою очередь, это позволит пересмотреть структуру комплекса и продолжить движение в нужном направлении, улучшив свои позиции на рынке в 2017 году».

В настоящее время компания ведет переговоры с потенциальными арендаторами, в том числе, с крупными сетевыми операторами, которые смогут пополнить торговую галерею.

За прошедший год усиление произошло по всем направлениям - в комплекс пришли монобренды Brusnika и бутик меха Elpidio Loffredo, ритейлер Sela, Daniella, в начале весны запланировано открытие Gloria Jeans. Магазины Kapachiny и «Твое» в три раза расширили свою площадь. В направлении детских товаров галерею дополнили магазины «Димоша», Kids & Keds, Mag Formers, подписан договор с представителем спортивного направления «Спартания Junior». Из сферы активного отдыха и развлечений пул арендаторов пополнился такими крупными уникальными проектами как крытый веревочный парк «Высотный город» и первый в Петербурге электрокартинг, в середине года начнет работу фитнес-клуб Art of Fitness. Ресторанную сферу дополнил караоке-бар «Острова», а также ряд объектов фудкорта.

Кроме того, ТРЦ «Питерлэнд» успешно осваивает новый для себя формат – проведение выставок и фестивалей. В прошлом году на площадке комплекса успешно прошли выставки «Семейные ценности», «Дни Финляндии в Санкт-Петербурге», «Мир камня», выставки кошек и др. ТРЦ «Питерлэнд» ценят, как площадку для проведения крупных проектов городского масштаба и все чаще организаторы проявляют интерес к проведению мероприятий на площадке комплекса.

ТРЦ «Питерлэнд» был открыт 15 июня 2012 года и стал одним из крупнейших моллов в Санкт-Петербурге. В 2017 году «Питерлэнду» исполнится 5 лет. Общая площадь комплекса – более 175 000 кв.м., торговых площадей – 75 000 кв.м.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Питерлэнд».