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ТРЦ «Семеновский» отметил свое двадцатилетие
19.10.2017 22:07
Празднование юбилея первого московского торгово-развлекательного центра состоялось 15 октября, сообщают организаторы.
ТРЦ «Семеновский» был построен при участии японского бизнесмена, господина Эйкити Нисикава. С 1990 года г-н Нисикава активно участвовал в культурном и экономическом развитии нашей страны. В то время его холдинг «Санъэй седзи кабусики кайся» открыл здесь несколько крупных магазинов, а одним из наиболее масштабных проектов стало строительство первого в Москве торгового центра.
Судьба Президента «Санъэй седзи» г-на Нисикава тесно связана с Россией. Во время Второй Мировой войны он подружился с семьей советского военного и после открытия железного занавеса решил инвестировать средства именно в российский бизнес. Сегодня ТРЦ «Семеновский» продолжает развиваться и имеет статус супер-окружного торгово-развлекательного комплекса, являясь популярным торговым центром для жителей всего Восточного, а также прилегающих округов.
В честь своего юбилея «Семеновский» подготовил серию мероприятий с сюрпризами для гостей. Среди развлечений были тверк-шоу и футбольный фристайл, сложные фокусы и шоу барабанщиков, викторины и танцевальный мастер-класс по хип-хопу. Ярким событием мероприятия стало выступление Анри Гогниашвили, участника шоу «Голос».
21 октября «Семеновский» приглашает на заключительную праздничную программу для детей и взрослых.
Фотография предоставлена организаторами.
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