Празднование юбилея первого московского торгово-развлекательного центра состоялось 15 октября, сообщают организаторы.

ТРЦ «Семеновский» был построен при участии японского бизнесмена, господина Эйкити Нисикава. С 1990 года г-н Нисикава активно участвовал в культурном и экономическом развитии нашей страны. В то время его холдинг «Санъэй седзи кабусики кайся» открыл здесь несколько крупных магазинов, а одним из наиболее масштабных проектов стало строительство первого в Москве торгового центра.

Судьба Президента «Санъэй седзи» г-на Нисикава тесно связана с Россией. Во время Второй Мировой войны он подружился с семьей советского военного и после открытия железного занавеса решил инвестировать средства именно в российский бизнес. Сегодня ТРЦ «Семеновский» продолжает развиваться и имеет статус супер-окружного торгово-развлекательного комплекса, являясь популярным торговым центром для жителей всего Восточного, а также прилегающих округов.

В честь своего юбилея «Семеновский» подготовил серию мероприятий с сюрпризами для гостей. Среди развлечений были тверк-шоу и футбольный фристайл, сложные фокусы и шоу барабанщиков, викторины и танцевальный мастер-класс по хип-хопу. Ярким событием мероприятия стало выступление Анри Гогниашвили, участника шоу «Голос».

21 октября «Семеновский» приглашает на заключительную праздничную программу для детей и взрослых.

Фотография предоставлена организаторами.