01.02.2017 23:18

Победитель конкурса от «Адамас» получит шанс выступить с поздравлением близким в эфире телеканала «Россия 1», сообщает пресс-служба компании.

«Адамас» объявил о начале акции «Поздравь любимых!». С 1 по 15 февраля любой покупатель ювелирных салонов или интернет-магазина бренда может записать видеопоздравление и разместить его на сайте компании или на страничке «Адамас» на YouTube. Автор ролика, собравшего наибольшее количество лайков, сможет поздравить своих близких на федеральном телеканале «Россия 1».

Компания «Адамас» основана в 1993 г. Сегодня «Адамас» — крупнейший производитель ювелирных изделий, собственная розничная сеть которого входит в ТОП-3 ювелирного ритейла (234 салона в 75 городах РФ). Бренд «Адамас» — один из наиболее востребованных в России: согласно экспертным оценкам более 50 млн. россиян являются сегодня обладателями украшений «Адамас». «Адамас» — официальный поставщик медалей для Игр в Сочи 2014, кубков Formula-1, медалей Чемпионата мира по шахматам 2014 и 2015 гг., медалей для победителей и призеров Международных турниров по бодибилдингу в рамках Power Pro Show, автор дизайна медалей Первых Европейских игр BAKU 2015, Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.