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Учащиеся гимназии РГУ им. А.Н. Косыгина посетили завод «Термопол»

19.10.2017  23:27

В рамках экскурсии гимназисты ознакомились с технологическими особенностями выпуска нетканых материалов «Холлофайбер», сообщает пресс-служба «Термопол».

Экскурсия состоялась в рамках реализации Пилотного проекта Департамента образования города Москвы и поручений Президента РФ Владимира Путина, в которых глава государства призывает наращивать кадровый потенциал лёгкой промышленности, возрождать престиж профессии и привлекать в отрасль молодых специалистов. «Будущие кадры должны обучаться там, где есть практика, где можно применить получаемые знания, в том числе предлагаю рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли», - отмечает Президент РФ.

Профильные экскурсии на производство «Термопол» стали традицией проекта «Холлофайбер». Подобные профориентационные мероприятия вошли в партнерский договор между РГУ им. А.Н. Косыгина и московским предприятием, сотрудниками которого становятся выпускники университета. Специалисты завода в свою очередь получают послевузовское образование в текстильной аспирантуре.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.

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