В рамках деловой программы «Легпромфорума 2017» 21 февраля состоится круглый стол на тему «Возможности взаимодействия российских производителей в формате мультибрендовых магазинов», сообщают организаторы.

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» г. Москва, Конгресс-центр, пресс зал.

Адрес: Москва,Краснопресненская наб., 14.

Начало: 13.30 (продолжительность – 2 часа).

Организаторы:

Национальная Академия Индустрии Моды;

Fashion Consulting Group;

Российский союз производителей одежды (РСПО).

Модератор: Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group, директор образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.

Вопросы к обсуждению:

1. Индустрия моды vs легкая промышленность (4 сегмента индустрии моды). Спикер: Ануш Гаспарян коммерческий директор Fashion Consulting Group, директор образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.

2. Мультибренды. Развитие мультибрендовых магазинов и сетей – основной тренд в ритейле российского рынка. Спикеры:

Екатерина Вороненко, Ольга Молчанова, основатели pop-upstore Калина Shop в ТЦ «Метрополис» (Москва);

Екатерина Смирнова, управляющий партнер салона российского дизайна ЛУК (Роза Хутор, Красная Поляна, Сочи);

Анастасия Рязанкина, основатель и руководитель сети мультибрендовых магазинов Russian Fashion Roots и Дома Российской Моды (Москва).

3. Отечественные производители – потенциальные поставщики мультибрендовых магазинов. Основные ошибки и необходимые компетенции. Спикеры:

Лиза Романюк, основатель и арт-директор Дома моды «Вемина» (Москва);

Юлия Иванова, владелица тоговой марки Ivanova (Сочи);

Дмитрий Шишкин, генеральный директор Портновской мануфактуры Shishkin (Екатеринбург).

4. Поддержка государства и региональных административных ресурсов. Спикеры:

Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;

Виктория Тишина, председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности СПб РО «Деловая Россия»,генеральный директор и владелица бренда «Ведунья»;

Светлана Беляева, член правления Союзлегпрома, президент Российского Союза Производителей Одежды (РСПО);

Ирина Иванова, начальник отдела формирования государственной политики в легкой промышленности Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

Другие участники дискуссии: