В рамках деловой программы «Легпромфорума 2017» 21 февраля состоится
круглый стол на тему «Возможности взаимодействия российских
производителей в формате мультибрендовых магазинов», сообщают организаторы.
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» г.
Москва, Конгресс-центр, пресс зал.
Адрес:
Москва,Краснопресненская наб., 14.
Начало: 13.30 (продолжительность – 2 часа).
Организаторы:
- Национальная Академия Индустрии Моды;
- Fashion Consulting Group;
- Российский союз производителей одежды (РСПО).
Модератор: Ануш Гаспарян, коммерческий
директор Fashion Consulting Group, директор образовательного центра «Менеджмент и коммуникации
в индустрии моды» НИУ ВШЭ.
Вопросы к обсуждению:
1. Индустрия
моды vs легкая промышленность (4 сегмента индустрии моды). Спикер: Ануш Гаспарян коммерческий директор Fashion Consulting Group, директор образовательного центра
«Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.
2. Мультибренды.
Развитие мультибрендовых магазинов и сетей – основной тренд в ритейле российского
рынка. Спикеры:
- Екатерина
Вороненко, Ольга Молчанова, основатели pop-upstore Калина Shop в ТЦ «Метрополис»
(Москва);
- Екатерина
Смирнова, управляющий партнер салона российского дизайна ЛУК (Роза Хутор,
Красная Поляна, Сочи);
- Анастасия
Рязанкина, основатель и руководитель сети мультибрендовых магазинов Russian Fashion
Roots и Дома Российской Моды (Москва).
3. Отечественные
производители – потенциальные поставщики мультибрендовых магазинов. Основные
ошибки и необходимые компетенции. Спикеры:
- Лиза
Романюк, основатель и арт-директор Дома моды
«Вемина» (Москва);
- Юлия
Иванова, владелица тоговой марки Ivanova (Сочи);
- Дмитрий
Шишкин,
генеральный директор Портновской мануфактуры Shishkin (Екатеринбург).
4. Поддержка
государства и региональных административных ресурсов. Спикеры:
- Качаев
Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга;
- Виктория Тишина, председатель Комитета
по текстильной и легкой промышленности СПб РО «Деловая Россия»,генеральный
директор и владелица бренда «Ведунья»;
- Светлана
Беляева, член правления Союзлегпрома, президент Российского Союза
Производителей Одежды (РСПО);
- Ирина Иванова, начальник отдела формирования государственной
политики в легкой
промышленности Департамента
развития внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и
торговли РФ.
Другие участники дискуссии:
- Татьяна Нестерова
—руководитель fashion-проекта Международная специализированная выставка «Индустрия
моды», председатель совета директоров ЗАО «Фарэкспо» (г. Санкт-Петербург);
академик Национальной академии индустрии моды.
- Светлана Васехо – генеральный директор Группы
компаний Endea (г. Москва), академик
Национальной академии индустрии моды.
- Лариса Полуянова —
дизайнер, генеральный директор Модного дома LARRO.
- Лариса Селянина – владелица,
арт-директор «Модного дома Лариса Селянина» (г. Екатеринбург).
- Наталья Семенова – руководитель
Высшей школы имиджа и стиля, стилист, имиджмейкер, член Лиги имиджмейкеров
России,академик Национальной академии индустрии моды (г. Екатеринбург).
- Виктория Тишина – генеральный
директор и владелица бренда «Ведунья», председатель Комитета по
текстильной и легкой промышленности Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
- Вера
Иванова, главный редактор журнала Модный magazin
- Ирина
Каримова, руководитель Школы fashion
журналистики, главный редактор портала fashioneducation.ru