С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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Участники «Легпромфорума» обсудят возможности взаимодействия российских производителей в формате мультибрендовых магазинов

17.02.2017  22:23

В рамках деловой программы «Легпромфорума 2017» 21 февраля состоится круглый стол на тему «Возможности взаимодействия российских производителей в формате мультибрендовых магазинов», сообщают организаторы.

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» г. Москва, Конгресс-центр, пресс зал.

Адрес: Москва,Краснопресненская наб., 14.

Начало: 13.30 (продолжительность – 2 часа).

Организаторы:

  • Национальная Академия Индустрии Моды;
  • Fashion Consulting Group;
  • Российский союз производителей одежды (РСПО).

Модератор: Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group, директор образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.

Вопросы к обсуждению:

1. Индустрия моды vs легкая промышленность (4 сегмента индустрии моды). Спикер: Ануш Гаспарян коммерческий директор Fashion Consulting Group, директор образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.

2. Мультибренды. Развитие мультибрендовых магазинов и сетей – основной тренд в ритейле российского рынка. Спикеры:

  • Екатерина Вороненко, Ольга Молчанова, основатели pop-upstore Калина Shop в ТЦ «Метрополис» (Москва);
  • Екатерина Смирнова, управляющий партнер салона российского дизайна ЛУК (Роза Хутор, Красная Поляна, Сочи);
  • Анастасия Рязанкина, основатель и руководитель сети мультибрендовых магазинов Russian Fashion Roots и Дома Российской Моды (Москва).

3. Отечественные производители – потенциальные поставщики мультибрендовых магазинов. Основные ошибки и необходимые компетенции. Спикеры:

  • Лиза Романюк, основатель и арт-директор Дома моды «Вемина» (Москва);
  • Юлия Иванова, владелица тоговой марки Ivanova (Сочи);
  • Дмитрий Шишкин, генеральный директор Портновской мануфактуры Shishkin (Екатеринбург).

4. Поддержка государства и региональных административных ресурсов. Спикеры:

  • Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;
  • Виктория Тишина, председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности СПб РО «Деловая Россия»,генеральный директор и владелица бренда «Ведунья»;
  • Светлана Беляева, член правления Союзлегпрома, президент Российского Союза Производителей Одежды (РСПО);
  • Ирина Иванова, начальник отдела формирования государственной политики в легкой промышленности Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

Другие участники дискуссии:

  • Татьяна Нестерова —руководитель fashion-проекта Международная специализированная выставка «Индустрия моды», председатель совета директоров ЗАО «Фарэкспо» (г. Санкт-Петербург); академик Национальной академии индустрии моды.
  • Светлана Васехо – генеральный директор Группы компаний Endea (г. Москва), академик Национальной академии индустрии моды.
  • Лариса Полуянова — дизайнер, генеральный директор Модного дома LARRO.
  • Лариса Селянина – владелица, арт-директор «Модного дома Лариса Селянина» (г. Екатеринбург).
  • Наталья Семенова – руководитель Высшей школы имиджа и стиля, стилист, имиджмейкер, член Лиги имиджмейкеров России,академик Национальной академии индустрии моды (г. Екатеринбург).
  • Виктория Тишина – генеральный директор и владелица бренда «Ведунья», председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
  • Вера Иванова, главный редактор журнала Модный magazin
  • Ирина Каримова, руководитель Школы fashion журналистики, главный редактор портала fashioneducation.ru

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