Второй день Международного форума моды, по инициативе компании Faberlic, был назван днем «Технологий и дизайна», сообщают организаторы.

2 ноября на МФМ началось с приветственного слова fashion-директора Faberlic Андрея Бурматикова, он также рассказал о конкурсе дизайнеров Faberlic Creative Bureau, который привлек внимание огромного количества молодых и перспективных дизайнеров. Впервые в России молодым дизайнерам представится возможность в режиме реального времени, разработать одежду будущего и познакомиться на практике с fashion tech, новым трендом индустрии. Андрей Бурматиков также выступил модератором дискуссии «Цифровая революция в индустрии моды: новые материалы, технологии и компетенции».

Индустрия 4.0 и тотальная цифровизация экономики, ставшая уже массовым трендом, бросают вызов привычному укладу вещей. Мода, как одна из самых отзывчивых к изменениям мира индустрий, не могла остаться в стороне. Площадка Международного форума моды превратилась в кросс-отраслевую платформу, где лучшие практики из мира цифровых технологий и моды поделились своей экспертизой на тему «Цифровая революция индустрии моды: новые материалы, технологии и компетенции»:

Андрей Бурматиков (fashion-директор Faberlic),

Иван Дементьев (директор по развитию Faberlic),

Сергей Салкуцан (заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ),

Анна Лебсак-Клейманс (генеральный директор Fashion Consulting Group, научный руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ),

Buro 24/7,

Константин Лукин (генеральный директор Санкт-Петербургского Синдиката Моды, генеральный продюсер Санкт-Петербургской Недели Моды),

Янина Урусова (основательница Bezgraniz Couture),

Константин Синюшин (генеральный директор венчурного фонда The Untitled Venchures),

Елена Он (основатель исследовательской лаборатории DESIGNMIND в области экспериментальных разработок инновационных материалов),

Федор Антонов (основатель и генеральный директор компании «Анизопринт», занимающейся разработкой технологии, материалов и оборудования для 3D-печати композитов),

Кирилл Игнатьев (программный директор форсайт-кэмпа в Плесе по теме FashionNet).

Важной частью программы стала презентация карты Fashion Tech рынка России и цифровой фабрики компании Faberlic.