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Участники МФМ обсудили будущее модной индустрии
07.11.2017 11:16
Второй день Международного форума моды, по инициативе компании Faberlic, был назван днем «Технологий и дизайна», сообщают организаторы.
2 ноября на МФМ началось с приветственного слова fashion-директора Faberlic Андрея Бурматикова, он также рассказал о конкурсе дизайнеров Faberlic Creative Bureau, который привлек внимание огромного количества молодых и перспективных дизайнеров. Впервые в России молодым дизайнерам представится возможность в режиме реального времени, разработать одежду будущего и познакомиться на практике с fashion tech, новым трендом индустрии. Андрей Бурматиков также выступил модератором дискуссии «Цифровая революция в индустрии моды: новые материалы, технологии и компетенции».
Индустрия 4.0 и тотальная цифровизация экономики, ставшая уже массовым трендом, бросают вызов привычному укладу вещей. Мода, как одна из самых отзывчивых к изменениям мира индустрий, не могла остаться в стороне. Площадка Международного форума моды превратилась в кросс-отраслевую платформу, где лучшие практики из мира цифровых технологий и моды поделились своей экспертизой на тему «Цифровая революция индустрии моды: новые материалы, технологии и компетенции»:
Важной частью программы стала презентация карты Fashion Tech рынка России и цифровой фабрики компании Faberlic.
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