13.12.2016 23:54

На XXI выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» будет работать стенд «Уфимский трикотаж», сообщает пресс-служба компании.

Предприятие «Уфимский трикотаж», выпускающее продукцию под маркой Tricardo, продемонстрирует свои товары на ярмарке «Ладья. Зимняя сказка» в Москве. Мероприятие пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 14 по 18 декабря. Стенд компании расположится в павильоне № 2 (залы 1–3).

«Ладья. Зимняя сказка» — выставка-ярмарка народных художественных промыслов России, которая проходит в 21 раз.









Уфимская трикотажная фабрика — один из ведущих производителей изделий легкой промышленности в Республике Башкортостан. Компания производит и продает одежду, как в розницу, так и оптом. Акцент делается на трикотаж (шерсть, вискоза, 100% хлопок, экологичное высокотехнологичное синтетическое волокно) производства Италии и Испании. С 2012 года выпускает одежду под маркой Tricardo.

Фотография с сайта компании.