В съемке нового Lookbook от Trend Island использовались вещи из корнеров Lorani, Vagabond, Sandro, Chaika Store, Marou, Je Desse, Usual Suspects, Goodlocal и Icon Jeans, сообщает пресс-служба универмага.

Несколько советов от стилистов универмага Trend Island:

- белые брюки можно носить не только на летнем курорте, но и в осеннем мегаполисе, главное правильно подобрать материал;

- красный цвет — хит сезона, яркое пальто рекомендуем сочетать с платьем тон-в-тон;

- трикотажный костюм из облегающей юбки миди и джемпера — женственный вариант на каждый день, который будет уместно смотреться и в офисе, и на вечерней прогулке, и во время похода в театр;

- осенью женственные платья можно сочетать с массивными ботинками, которым не страшны дождь и слякоть.

Универмаг Trend Island расположен на 3 этаже ТЦ «Авиапарк», по адресу Ходынский бульвар, 4.

Фотографии предоставлены пресс-службой Trend Island.