13.01.2017 07:19

ГК «Детский мир» опубликовала итоги реализации плана по открытию магазинов в 2016 году, перевыполнив план по расширению. По информации ритейлера, за прошедший год было открыто 100 новых магазинов сети.

Наиболее активно сеть развивалась в Московском регионе, здесь «Детский мир» расширил свое присутствие на 40 магазинов. Общее число магазинов сети по итогам 2016 года в Московском регионе составило 147, в Санкт-Петербурге - 33.

2016 год был ознаменован выходом для группы на розничные рынки Чечни (Грозный), Ингушетии (Магас, Назрань) и Дагестана (Махачкала). Первые магазины «Детский мир» также открылись в Арзамасе, Братске, Буденновске, Губкине, Домодедове, Истре, Луховицах, Лыткарино, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Старой Купавне, Чайковском и Чите.

«Детский мир» продолжил экспансию в Казахстане, открыв 5 новых магазинов. Дебютные супермаркеты появились в Актобе, Костанае, Уральске. Кроме того, в этом году Компания расширила сеть в Астане и Алматы. Таким образом, розничная сеть «Детский мир» в Казахстане представлена в 7 городах (Алма-Ата, Астана, Актобе, Караганда, Костанай, Уральск, Шымкент) и насчитывает 12 магазинов.

В 2016 году торговая площадь магазинов сети «Детский мир» увеличилась на 105 тыс. кв. м и на сегодняшний день составляет 596 тыс. кв. м («Детский мир» - 591 тыс. кв. м, ELC – 5 тыс. кв. м). По итогам 2016 года ГК «Детский мир» насчитывает 525 магазинов: 480 магазинов «Детский мир» и 45 магазинов ELC.