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В «Афимолл Сити» открылся бутик женского нижнего белья Milavitsa

31.01.2017  22:09

Новый магазин Milavitsa площадью 72 кв. м. расположился на первом этаже «Афимолл Сити», сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

В магазине представлено женское нижнее белье, одежда для сна и отдыха, чулочно-носочные изделия, всего свыше 400 артикулов. Обновление модных коллекций происходит каждую неделю, бутик работает в среднем ценовом сегменте.

Бренд Milavitsa является одним из самых узнаваемых и продаваемых в России, Украине, Республике Беларусь и Молдавии. Сеть насчитывает свыше 600 бутиков в 23 странах мира. Компания специализируется на производстве корсетного белья с 1964 года и по праву считается экспертом в размерной сетке Size-Plus, предлагая линейки корректирующего белья, купальников, белья для сна и отдыха.

В бутике Milavitsa представлено несколько других брендов, таких как Alisee (французская марка белья, которая производится компанией по лицензии) и Lauma Lingerie (первая марка белья в Латвии для юных представительниц прекрасного пола).

Концепция оформления магазина в «Афимолле» была разработана Лондонским агентством SCG London. В качестве элементов дизайна используются фризы и имиджи в рамках, с фокусом не на продукте, а на эмоциях, которые создают настроение у покупателей. Функциональное зонирование пространства помогает посетительницам ориентироваться в представленных линиях: зона классики, зона моды, зона бренда Alisee.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Афимолл Сити».

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